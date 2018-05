Crisi di governo | le uniche due strade di Mattarella per uscirne

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Caro Presidente Sergio, la situazione politica italiana mi pare così ingarbugliata, con errori politici commessi da tutti, che spero non se ne abbia a male se a questo punto anche una pulce come me si permette di avere i suoi colpi di tosse. Con tutta la modestia di cui sono capace, vorrei sottoporle quelle che per me sono, a questo punto, leduepercorribili per cercare di uscire al più presto dallapolitica e istituzionale in cui siamo piombati da quando lei ha deciso di non abdicare alle sue prerogative e ha rispettato l’istituzione della Presidenza della Repubblica che ricopre, a mio parere, con grande dignità e molta sfortuna. Come si è visto, in seguito alla richiesta di messa in stato di accusa da parte dell’Onorevole Luigi Di Maio – che io chiamo amichevolmente Giggi La Frottola – poi prontamente ritirata in meno di 48 ore, ...