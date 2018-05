Crisi compatta i dem

Governo : Crisi compatta dem - Pd per astensione su Cottarelli e ok voto luglio : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Siamo tornati a parlare, a telefonarci…”. Dopo settimane di tensione tra renziani e le altre componenti dem, la crisi ricompatta il Pd. Una tregua. Almeno in queste ore. Con la soddisfazione di aver centrato due obiettivi. Il primo aver “spiazzato M5S e Lega” con l’annuncio dell’astensione sulla fiducia ad un eventuale Governo Cottarelli. astensione confermata oggi. Da ...

Governo : Crisi compatta dem - Pd per astensione su Cottarelli e ok voto luglio (2) : (AdnKronos) – Intanto oggi da Leu, piuttosto critico in prima battuta, è arrivata un’apertura su una possibile alleanza. Oggi ne hanno parlato i parlamentari di Liberi e Uguali in una riunione alla Camera e Federico Fornaro sintetizza così il quadro: “Siamo per provare a verificare la condizioni di un’alleanza ampia che possa contrapporsi ai populismi che sta danneggiando il Paese”. Ma, aggiunge, occorre ...

