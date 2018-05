eurogamer

: Amazon Spain annulla i preordini di Crackdown 3: rimandato al 2019? - videogamer_it : Amazon Spain annulla i preordini di Crackdown 3: rimandato al 2019? -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Lo scorso marzo tutto sembrava scorrere liscio per3, riporta WCCFtech, lo stesso capo di Xbox Phil Spencer dichiarava che il team di sviluppo era graniticamente ancorato alla data d'uscita prefissata.Ebbene potrebbero esservi cattive notizie in arrivo, in quanto alcune indiscrezioni sembrerebbero suggerire che il gioco verràal prossimo anno.Oggi infatti alcuni utenti di Reddit hanno segnalato come Amazon Spain abbia annullato i preordini del gioco. Nessun annuncio ufficiale è stato fatto, eppure le speculazioni del caso vogliono già che il gioco vengaal prossimo anno:Read more…