Cottarelli torna da Mattarella al Colle

Nuova tornata di incontri al Colle. Prima Di Maio - poi Cottarelli : Una possibilità che accende lo scontro con il leader della Lega, Matteo Salvini , che chiude all'ipotesi di un nuovo esecutivo con un altro ministro dell'Economia e si rivolge al Capo dello Stato: "O ...

Cottarelli torna al Quirinale : “Possibile un governo politico - attendiamo” : Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli è giunto da poco al Quirinale per un secondo incontro di giornata con Mattarella. Dopo la visita della mattina, aveva detto_ «Durante l’attività del presidente del Consiglio incaricato per la formazione del nuovo governo sono emerse nuove possibilità per la nascita di un governo politico. Que...

Governo ultime notizie - salta Cottarelli premier?/ “Possibile maggioranza politica - attendo” : torna Lega-M5s : Governo ultime notizie, diretta consultazioni Cottarelli oggi 30 maggio 2018: Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni. Di Maio ha riaperto ufficialmente la possibilità di un Governo “del cambiamento” con la Lega di Matteo Salvini che però dalla piazza di Pisa rilancia al contrario dicendo che «ormai non siamo al mercato ed è anche un questione di dignità. Abbiamo provato a fare un Governo con il ...

Cottarelli al Colle - torna ipotesi governo 5S-Lega : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli è al Quirinale per un incontro informale con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Il premier incaricato dovrebbe consegnare la lista dei ministri sebbene il percorso si presenti molto complicato per la mancanza dei numeri necessari in Parlamento. Intanto nelle ultime ore è riemersa, a sorpresa, l’ipotesi di un governo giallo-verde. M5S e Lega ...

Stamattina Cottarelli torna al Quirinale. Senza fiducia certa voto o nuovo tentativo M5s-Lega? : Cottarelli deve completare la lista dei ministri ma il vero nodo da sciogliere resta la fiducia delle Camere, molto difficile da ottenere. In quel caso restano due ipotesi: un esecutivo a guida Lega o ...

Cottarelli domani da Mattarella - ma torna l'ipotesi del governo Conte : ... lo spread è aumentato, tuttavia l'economia italiana è in crescita e i conti pubblici rimangono sotto controllo. Un governo da me guidato assicurerebbe una gestione prudente dei nostri conti pubblici'...

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - Cottarelli torna DOMANI DA MATTARELLA/ Niente lista ministri - ipotesi voto a luglio? : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, COTTARELLI da MATTARELLA anche DOMANI, non presentata la lista dei ministri: spunta il nome di Ricciardi per la salute. Intanto si ragiona sulla data delle elezioni(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 19:20:00 GMT)

Cottarelli domani torna al Colle. Quirinale : nessuna rinuncia. Cresce il fronte del voto a luglio : Il premier incaricato ha riferito al presidente Mattarella sulla formazione del governo ma non ha presentato nessuna lista di ministri ed è poi uscito senza rilasciare dichiarazioni. domani nuovo appuntamento al Colle ma Cresce l’ipotesi del voto in estate. Quirinale:?nessuna rinuncia di Cottarelli, solo approfondimento sulla lista dei ministri...

