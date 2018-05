Cottarelli | «Possibile governo politico» Di Maio | «Altrimenti al voto»

Governo Cottarelli. Possibile astensione tecnica di tutto il centrodestra : Nuovo vertice dei colonnelli di Forza Italia con Silvio Berlusconi a palazzo Grazioli. Il Cavaliere sta ragionando sulle prossime mosse,

Cottarelli : «Possibile governo politico» : Il premier incaricato dopo l’incontro con Mattarella attende sviluppi. Di Maio prova a rilanciare un governo giallo-verde. Salvini preferisce battere sulle elezioni rapide|

GOVERNO ULTIME NOTIZIE - Cottarelli : "POSSIBILE ESECUTIVO POLITICO"/ M5s-Lega - Salvini o Giorgetti premier? : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, diretta consultazioni COTTARELLI oggi 30 maggio 2018: Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni

