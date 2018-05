Cottarelli in standby. Cosa sta succedendo : La giornata politica si è aperta nell'incertezza più totale, con voci che vogliono il premier incaricato Carlo Cottarelli? in procinto di rimettere il mandato e Di Maio e Salvini pronti a tornare a trattare con il Quirinale per un esecutivo politico che calmi dei mercati in agitazione. La situazione è in rapida e imprevedibile evoluzione. Al momento l'ex commissario alla spending review si è ...