Cottarelli già al Quirinale per un “incontro informale” 

Cottarelli lascia il Colle - non c’è la lista dei ministri. Nuovo incontro con Mattarella domani. Cresce l’ipotesi di un voto anticipato già a luglio : Sergio Mattarella riceverà di Nuovo domani mattina il premier incaricato, Carlo Cottarelli, che ha lasciato il Quirinale dopo un colloquio di circa mezz’ora con il Capo dello Stato. «Stiamo approfondendo alcune questioni sulla lista dei ministri, ma non ci vorrà molto» ha detto il premier incaricato entrando alla Camera. La lista dei ministri non...

Nel M5s c’è chi vuole appoggiare Cottarelli : Roma. Il danno, ma anche e soprattutto la beffa. A caldo, la base a Cinque stelle, sul Blog delle Stelle, non si erge come un solo uomo dietro al Luigi Di Maio che vuole l’impeachment per il presidente della Repubblica. E non tende, per buona parte dei commenti, a oltrepassare i toni alti del leader

Fate partire Cottarelli o non reggiamo : È il momento di pensare oltre gli schieramenti e le convinzioni politiche. Carlo Cottarelli deve prendere la fiducia col suo governo, scongiurare l'aumento dell'Iva e condurre il Paese in modo ordinato alle elezioni.Giunti a questo punto, è l'unica opzione possibile per salvarsi dalla speculazione. Poi ci sarà tempo per confrontarsi e valutare gli errori di tutti. Un paese diviso, senza un esecutivo pienamente in carica, ...

Mattarella tenta il Governo Cottarelli - ma manca già la fiducia : Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver applicato il veto sul nome di Paolo Savona come ministro dell’Economia, facendo sfumare il Governo Conte, gioca la nuova carta del Governo Cottarelli. Il Capo dello Stato, nella mattinata di lunedì, ha conferito l’incarico di formare il nuovo Governo al Prof. Carlo Cottarelli, che ha accettato con riserva. Cottarelli ha così commentato: “Il Presidente mi ha chiesto di presentarmi in ...

Governo - Di Stefano (M5s) : “Esecutivo Cottarelli nasce già morto - non ha senso parlarne” : “Applicheremo l’articolo 90 della Costituzione per mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica per non aver agito all’interno delle sue prerogative”. Lo ha confermato Manlio Di Stefano, deputato del M5s, all’entrata di Montecitorio. “Il Governo Cottarelli nasce già morto, non è nemmeno serio parlarne. Se parteciperemo alle consultazioni? No, e non voteremo la fiducia” ha ...

Alle 11.30 nasce il Governo Cottarelli : già pronti i Ministri : Dopo il fallimento del tentativo di Governo M5S-Lega, già ieri sera è arrivata la convocazione di Carlo Cottarelli. L’ex commissario