Cottarelli di nuovo al Colle | ora l’attesa

Stamani Cottarelli torna al Quirinale. Senza fiducia certa voto o nuovo tentativo M5s-Lega? : Cottarelli deve completare la lista dei ministri ma il vero nodo da sciogliere resta la fiducia delle Camere, molto difficile da ottenere. In quel caso restano due ipotesi: un esecutivo a guida Lega o ...

Cottarelli - M5s-Lega bis o voto : gli scenari possibili del nuovo governo : Giuseppe Conte nelle vesti di premier di un governo politico sostenuto da M5S e Lega, ma, ovviamente, senza Paolo Savona all'Economia. Al momento si tratterebbe di una speranza coltivata in casa 5 ...

Stamattina Cottarelli torna al Quirinale. Senza fiducia certa voto o nuovo tentativo M5s-Lega? : Cottarelli deve completare la lista dei ministri ma il vero nodo da sciogliere resta la fiducia delle Camere, molto difficile da ottenere. In quel caso restano due ipotesi: un esecutivo a guida Lega o ...

Cottarelli di nuovo al Colle in mattinata - serve più tempo per i ministri. Cresce la richiesta di voto a luglio : Carlo Cottarelli è stato oggi al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma non ha presentato la lista dei ministri. Il premier incaricato...

Cottarelli di nuovo al Colle in mattinata - serve più tempo per i ministri. Cresce la richiesta di voto a luglio : Carlo Cottarelli è stato oggi al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma non ha presentato la lista dei ministri. Il premier incaricato...

Governo - Cottarelli al Colle senza lista dei ministri : «Serve altro tempo». Mercoledì un nuovo incontro : ... intenzionato a ricandidare Paolo Savona per Via XX Settembre alle prossime elezioni In attesa di conoscere l'elenco ufficiale dei titolari dei dicasteri, all'Economia - la poltrona più bollente- ...

Governo - Cottarelli al Colle senza lista dei ministri : «Serve altro tempo». Mercoledì un nuovo incontro : Il premier incaricato lascia il Quirinale dopo mezz’ora di colloquio. Fonti della presidenza della Repubblica: «Nessuno ha parlato di rinuncia. Necessari ulteriori approfondimenti»

Governo - Cottarelli al Colle senza lista dei ministri.«Serve altro tempo». Mercoledì nuovo incontro : Il premier incaricato lascia il Quirinale dopo mezz’ora di colloquio. Fonti della presidenza della Repubblica: «Nessuno ha parlato di rinuncia. Necessari ulteriori approfondimenti»

Governo - Cottarelli al Colle senza lista dei ministri.«Serve altro tempo». Mercoledì nuovo incontro : In attesa di conoscere l'elenco ufficiale dei titolari dei dicasteri, all'Economia - la poltrona più bollente- sembra in pole position Guido Tabellini, ex rettore della Bocconi di Milano. Secondo le ...

Cottarelli di nuovo al Colle domattina - serve più tempo per i ministri. Cresce la richiesta di voto a luglio : Carlo Cottarelli è stato oggi al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma non ha presentato la lista dei ministri. Il premier incaricato...

Governo - Cottarelli al Colle senza lista dei ministri : nessuna rinuncia - domani un nuovo incontro : In attesa di conoscere l'elenco ufficiale dei titolari dei dicasteri, all'Economia - la poltrona più bollente- sembra in pole position Guido Tabellini, ex rettore della Bocconi di Milano. Secondo le ...

Cottarelli di nuovo al Colle domattina - serve più tempo per i ministri. Cresce la richiesta di voto a luglio : Carlo Cottarelli è stato oggi al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma non ha presentato la lista dei ministri. Il premier incaricato...

Cottarelli di nuovo al Colle domattina - serve più tempo per i ministri. Cresce la richiesta di voto a luglio : Carlo Cottarelli è stato oggi al Quirinale a colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ma non ha presentato la lista dei ministri. Il premier incaricato...

Governo - Cottarelli al Colle senza lista dei ministri : «Non rinuncio - domani un nuovo incontro» : Il presidente del Consiglio incaricato ha lasciato il Quirinale dopo mezzora di colloquio: mercoledì mattina un nuovo vertice con Mattarella sulla squadra di Governo