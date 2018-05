Cottarelli annuncia lo stand by Possibile un governo politico La Lega apre

Salvini 'Se Berlusconi vota Cottarelli - addio alleanza'. Forza Italia annuncia il no alla fiducia : ROMA - 'Se Berlusconi vota il governo Cottarelli addio alleanza: la nota di ieri era la stessa di Renzi, del Pd'. Matteo Salvini , a Circo Massimo su Radio Capital, mette in chiaro i rapporti con il ...

Forza Italia non molla la Lega "Non voteremo Cottarelli" Governo - Mulè annuncia la svolta : "Il centrodestra deve essere unito oppure non e' centrodestra. L'alleanza del centrodestra e' quella che governa diverse regioni. Dove e' diviso non e' Forza di Governo ma e' Forza minoritaria". Giorgio Mule', portavoce dei gruppi parlamentari di Forza Italia, ai microfoni di '6 su Radio 1' tranquillizza quanti ipotizzano una scissione nel centrodestra dopo l'ipotesi sfumata di un ...