Cottarelli | ancora tempo per governo politico Di Maio | Savona nel governo ma no al Mef

GOVERNO ULTIME NOTIZIE/ Cottarelli-Mattarella : ancora tempo per maggioranza politica Lega-M5s : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:45:00 GMT)

Il governo Cottarelli è pronto - ma si lavora ancora a una soluzione politica : Ultime ore concesse alle forze politiche per dar vita ad un esecutivo che non sia tecnico o di transizione. Carlo Cottarelli fa sapere che la lista dei suoi ministri è già lì, sul tavolo di Sergio Mattarella, ma che attenderà - d'accordo con il Capo dello Stato - fino a domani prima di sciogliere la riserva. Lega e M5S hanno ancora lo spazio per trovare una soluzione. La giornata politica si ...

Cottarelli al Colle dopo Di Maio : ancora tempo per governo politico. Salvini : la squadra non cambi : L'ipotesi governo politico resta in campo: Mattarella e Cottarelli hanno deciso di non forzare i tempi e per questo, dopo che il Capo dello Stato nel pomeriggio ha incontrato Di Maio, il...

Cottarelli al Colle dopo Di Maio : ancora tempo per governo politico. Salvini : la squadra non cambi : L'ipotesi governo politico resta in campo: Mattarella e Cottarelli hanno deciso di non forzare i tempi e per questo, dopo che il Capo dello Stato nel pomeriggio ha incontrato Di Maio, il...

M5S e Lega ancora bloccati dai veti incrociati. Cottarelli da Mattarella : «Governo politico possibile» : Luigi Di Maio rientra a Montecitorio dopo un colloquio con il Capo dello Stato al Quirinale. Salvini chiude all’ipotesi di un governo politico con un ministro dell’Economia diverso da Savona ma potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” all’esecutivo targato Cottarelli...

Cottarelli - ancora niente di fatto. E Lega e M5S riprendono le trattative. Tutto quello che c’è da sapere sulla crisi : Ormai vale Tutto. Per Luigi Di Maio, Mattarella non è più un traditore del popolo ma uno con cui collaborare. Per Matteo Salvini, il governo Lega-M5S si può ancora fare. Per Carlo Cottarelli, il governo tecnico per cui era stato incaricato è forse meglio che resti lettera morta. Cottarelli PRENDE TEMPO Nell’avvicendarsi di colpi di scena più fitto di una puntata de La casa di carta, il punto del mercoledì mattina, 86 giorni dopo le ...

Il governo Cottarelli non c'è ancora Cresce l'ipotesi di elezioni già a luglio : Secondo le agenzie e i giornalisti presenti ci sono problemi con la lista dei ministri che Cottarelli avrebbe dovuto presentare a Mattarella. I due si rivedranno mercoledì mattina per un nuovo ...

Lista Ministri Governo Cottarelli - domani i nomi/ Tutto rinviato : ancora distanza su nomina chiave a Economia? : nomi Ministri Governo Cottarelli: Lista presentata a Mattarella? Tutto rinviato a domani. Le prime indiscrezioni: Tabellini in pole all'Economia, Cantone ai Trasporti? Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 17:43:00 GMT)