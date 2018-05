Cottarelli | ancora niente di fatto E Lega e M5S riprendono le trattative Tutto quello

vanityfair

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Ormai vale. Per Luigi Di Maio, Mattarella non è più un traditore del popolo ma uno con cui collaborare. Per Matteo Salvini, il governo-M5S si puòfare. Per Carlo, il governo tecnico per cui era stato incaricato è forse meglio che resti lettera morta.PRENDE TEMPO Nell’avvicendarsi di colpi di scena più fitto di una puntata de La casa di carta, il punto del mercoledì mattina, 86 giorni dopo le elezioni, è il seguente. Carlo, l’economista incaricato da Mattarella di formare un governo «neutrale» che traghetti l’Italia alle prossime elezioni, è salito al Quirinale in mattinata per un incontro informale. Poi è tornato al lavoro alla Camera dicendo: «Serve un approfondimento, ma non ci vorrà molto». A quanto pare, tornerà al Quirinale nuovamente giovedì mattina. Sono già due i giorni di ritardo sulla tabella di marcia ...