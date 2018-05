Cottarelli al Colle | incontro informale Salvini chiude a Di Maio | «Al voto | ma non a

Rebus governo : Cottarelli al Colle di buon mattino. Le opzioni in campo : Dopo la confusionaria giornata politica di ieri, con il premier incaricato Carlo Cottarelli che esce "di soppiatto" dal Quirinale e Luigi Di Maio che riapre la trattativa con Mattarella, lo spread tra Btp e Bund apre stamattina in deciso calo, a 270 punti base dai 290 della chiusura di martedì, dopo aver toccato anche i 313 punti base, ai massimi dal 2012. Anche Piazza Affari apre oggi in rialzo dello 0,67%.Ma cosa è successo esattamente ieri ...

Caos governo : Cottarelli congelato. Di Maio apre al Colle : Niente più impeachment - pronto a collaborare : Teleborsa, - Erano stati in tanti a ribattezzare il governo Cottarelli un esecutivo nato, praticamente morto. Certificata l'assenza del voto di fiducia , con lo spauracchio di non incassare neanche un ...

Cottarelli domani al Colle ma rispunta l’ipotesi di un governo M5S-Lega : Il premier incaricato ha riferito al presidente Mattarella sulla formazione del governo ma non ha presentato nessuna lista di ministri ed è poi uscito senza rilasciare dichiarazioni. domani nuovo appuntamento al Colle ma cresce l’ipotesi di un clamoroso tentativo di rimettere in pista un governo Lega-M5S. Quirinale. Non a caso è lo stesso Di Maio a ritirare l’ipotesi di impeachment, dicendosi pronto a collaborare con il Colle...