Cottarelli |  «C’è ipotesi di Governo politico | resto in attesa»

Cottarelli - ancora niente di fatto. E Lega e M5S riprendono le trattative. Tutto quello che c’è da sapere sulla crisi : Ormai vale Tutto. Per Luigi Di Maio, Mattarella non è più un traditore del popolo ma uno con cui collaborare. Per Matteo Salvini, il governo Lega-M5S si può ancora fare. Per Carlo Cottarelli, il governo tecnico per cui era stato incaricato è forse meglio che resti lettera morta. Cottarelli PRENDE TEMPO Nell’avvicendarsi di colpi di scena più fitto di una puntata de La casa di carta, il punto del mercoledì mattina, 86 giorni dopo le ...

Cottarelli lascia il Colle - non c’è la lista dei ministri. Nuovo incontro con Mattarella domani. Cresce l’ipotesi di un voto anticipato già a luglio : Sergio Mattarella riceverà di Nuovo domani mattina il premier incaricato, Carlo Cottarelli, che ha lasciato il Quirinale dopo un colloquio di circa mezz’ora con il Capo dello Stato. «Stiamo approfondendo alcune questioni sulla lista dei ministri, ma non ci vorrà molto» ha detto il premier incaricato entrando alla Camera. La lista dei ministri non...

Nel M5s c’è chi vuole appoggiare Cottarelli : Roma. Il danno, ma anche e soprattutto la beffa. A caldo, la base a Cinque stelle, sul Blog delle Stelle, non si erge come un solo uomo dietro al Luigi Di Maio che vuole l’impeachment per il presidente della Repubblica. E non tende, per buona parte dei commenti, a oltrepassare i toni alti del leader