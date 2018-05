Così i clan crescono i figli | ' Ti ha picchiato? Torna lì e spara a quell' infame'

Mafia Foggia - “Così i clan inquinavano il Comune di Mattinata”. La relazione del prefetto che ha portato allo scioglimento : L’azienda del genero di un noto pregiudicato aveva “addirittura provveduto a trasportare le schede in prefettura” nel giorno del referendum costituzionale. Un episodio “particolarmente significativo”, lo definisce il prefetto di Foggia Massimo Mariani nella relazione che a marzo ha portato allo scioglimento del consiglio comunale di Mattinata per infiltrazioni mafiose. C’erano persone legate ai clan che hanno ...

Sbarchi organizzati da jihadisti : Così portano i clandestini in Italia : Le partenze dal Nord Africa, i flussi nel Mar Mediterraneo e gli arrivi sulle coste del Sud Italia erano in mano a una organizzazione che operava dalla Tunisia all'Italia. Ogni viaggio, su cui venivano imbarcate fino a quindici clandestini pronti a sborsare tra i 3.000 e i 5.000 euro a testa (guarda il video), prevedeva anche il trasporto di sigarette di contrabbando destinate al mercato nero Italiano. Un traffico lucroso che arrivava fruttare ...

Mafia - il clan Cappello voleva uccidere il cronista Borrometi : “Un murticeddu ogni tanto serve. Così si danno una calmata” : Il clan catanese dei Capello, su richiesta del boss siracusano Salvatore Giuliano, “stava per organizzare un’eclatante azione omicidiaria” per “eliminare lo scomodo giornalista” Paolo Borrometi, direttore del sito laspia.it, per le sue inchieste sul territorio. Lo scrive il giudice Giuliana Sammartino nell’ordinanza che ha portato all’arresto di 4 persone per un attentato dinamitardo all’auto dell’avvocato Adriana ...