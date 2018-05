Cos' è la non sfiducia tecnica al Governo Cottarelli | l' unico precedente è

Cottarelli in standby. Si va verso la 'non-sfiducia'? Cosa sta succedendo : La giornata politica si è aperta nell'incertezza più totale, con voci che vogliono il premier incaricato Carlo Cottarelli? in procinto di rimettere il mandato e Di Maio e Salvini pronti a tornare a trattare con il Quirinale per un esecutivo politico che calmi dei mercati in agitazione. La situazione è in rapida e imprevedibile evoluzione. Al momento l'ex commissario alla spending review si è ...

De Micheli - riCostruzione non solo affari 'Non sono disponibile ad abbassare la guardia' : L'Aquila - "Mi arrivano segnali inequivocabili di un aumento della spesa. Teniamo il fronte. Temo che ci siamo segnali che denotano un'idea della ricostruzione collegata al business. Io lo so, sono un'imprenditrice, non sono Alice nel Paese delle Meraviglie ma non bisogna esagerare. La ricostruzione deve continuare a mantenere un filone etico senza il quale diventa un'altra cosa che non è quello che è ...

'Non si può dire ma...'. Cosa sta succedendo in Borsa : Nicola Porro mette in croce Mattarella - catastrofe banche : Dietro la febbre dello spread si celano 'pessimi segnali' per l'Italia. È Nicola Porro a svelare il giochino che rischia di mandare all'aria il Paese, come accaduto alla Grecia e come ha rischiato di ...

Commissario Ue : "Spread? Così non voterete più i populisti" | Bufera e scuse : Giallo al Colle, tutti si attendevano l'annuncio del governo ma l'incontro si rivela interlocutorio. Polemica sul Commissario Ue tedesco Oettinger che "minaccia" l'Italia. Poi arrivano le scuse

Dolore al fianco dopo la corsa? Non è la milza come si è sempre creduto : ecco di Cosa si tratta : Quindi da cosa dipende se non dalla lunga inattività? Una comune spiegazione lo riconduce a uno scarso afflusso di sangue, e quindi di ossigeno, al diaframma, ma alcuni sport come l'equitazione non ...

