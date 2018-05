Cos’è la fiducia tecnica e come potrebbe far nascere un governo guidato da Cottarelli

Governo - Cos’è la “fiducia tecnica” di cui si parla in queste ore : Gli scenari che si prospettano per formare il Governo sono diversi, uno di questi è la cosiddetta “fiducia tecnica”, di cui i media stanno parlando con particolare enfasi in queste ultime ore. In sostanza è un accordo tra forze politiche che si uniscono per un periodo limitato e per conseguire uno scopo comune, in questo caso la legge di bilancio, e per permettere al paese di ritornare alle urne in autunno, con ogni probabilità già a ottobre. ...