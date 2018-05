Cosa c’è stasera in tv : Un solo talk show politico, la nuova Nazionale, film già visti e altri meno The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Twitter : c’è un trucco per vedere Cosa scrivevano gli utenti nel 2008 : Andy Baio, ex direttore tecnico di Kickstarter, ha condiviso online un metodo molto semplice per vedere com’erano nel 2008 i tweet delle persone che si seguono oggi su Twitter. E’ sufficiente scrivere nel campo di ricerca: “filter:follows until:2008-05-25 -filter:replies”. E’ anche possibile fare ricerca sui propri vecchi tweet aggiungendo: “from:nomeutente”. Così facendo è possibile osservare come il ...

Towel Day - che cos’è e Cosa c’entra Guida galattica per gli autostoppisti : Il Towel Day è una giornata chiave per chi ama Guida galattica per gli autostoppisti, il romanzo più noto di Douglas Adams. Il 25 maggio di ogni anno i lettori di Adams sparsi in tutto il mondo si trascinano dietro il loro asciugamano perché nel loro libro-Guida ha un ruolo fondamentale. Il primo Towel Day risale al 2001 ed è stato celebrato ad appena due settimane dalla morte dell’autore americano, scomparso proprio nel maggio di ...

Cosa c’è veramente in un hamburger : Ora vogliono tutti il Dirty burger: l’hamburger con formaggio e bacon croccante servito per l’after party del Royal Wedding. Pare che fosse nel menù perché Meghan e Harry ne vanno pazzi, e hanno dimostrato di apprezzare anche gli invitati vip che – finalmente liberi dal cerimoniale – si sono lasciati andare ballando, bevendo, e mangiando il panino che mette d’accordo tutti. Perché l’hamburger resta una ...

Video del duetto di Einar con Gino Paoli in Che Cosa c’è a rischio eliminazione tra i commenti di Elisa e Heather Parisi : Einar con Gino Paoli ad Amici di Maria De Filippi, un duetto magico nel corso della semifinale del programma in diretta su Canale 5 domenica 27 maggio. Eccezionalmente di domenica, la semifinale di Amici vede una lunga serie di ospiti del canto e del ballo esibirsi in duetto con i cinque concorrenti ancora in gara, in vista della finale della prossima settimana. Einar con Gino Paoli duetta sulle note della canzone Che cosa c'è, che il ...

Cosa c’è stasera in TV : "Che tempo che fa" con ospiti Fedez e Chiara Ferragni, una nuova puntata di "Amici" e la vera storia del "canaro della Magliana", tra le varie cose The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in TV : La finale di Champions League, la reunion di Al Bano e Romina, e Alberto Angela alla scoperta dell'Australia The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Cosa c’entra la Libia con i guai tra Kim e Trump? : Milano. “Il regime di Saddam Hussein in Iraq e quello di Muhammar Gheddafi in Libia non riuscirono a sfuggire al destino di distruzione una volta privati dello sviluppo del programma nucleare e dopo aver rinunciato, per loro stessa scelta, a ogni ambizione nucleare”, scriveva l’agenzia di stampa nor

Cosa c’è stasera in TV : Un film con Harrison Ford, un film che sembra un film con Harrison Ford, e poi Propaganda Live The post Cosa c’è stasera in TV appeared first on Il Post.

Towel Day - che cos’è e Cosa c’entra Guida galattica per gli autostoppisti : Il Towel Day è una giornata chiave per chi ama Guida galattica per gli autostoppisti, il romanzo più noto di Douglas Adams. Il 25 maggio di ogni anno i lettori di Adams sparsi in tutto il mondo si trascinano dietro il loro asciugamano perché nel loro libro-Guida ha un ruolo fondamentale. Il primo Towel Day risale al 2001 ed è stato celebrato ad appena due settimane dalla morte dell’autore americano, scomparso proprio nel maggio di ...

Scatta il Gdpr - cos’è e Cosa c’è da sapere : (Immagine: Getty Images) A partire dal 25 maggio 2018 il Regolamento Ue 2016/679, altrimenti detto General Data Protection Regulation (Gdpr), diventa applicabile in tutti i Paesi membri dell’Unione europea. L’insieme di norme disciplina il trattamento e la circolazione dei dati personali relativi alle persone fisiche e a quelle giuridiche, ovvero cittadini e organizzazioni. Gli intenti, così come dichiarati dalla Commissione europea, sono quelli ...

F1 - Raikkonen non si sbilancia : “il feeling con la macchina è buono - ma c’è qualCosa da migliorare” : Kimi Raikkonen non si sbilancia in vista delle qualifiche di sabato, sottolineando comunque come il feeling con la macchina sia positivo La Red Bull conferma il proprio dominio sul circuito di Montecarlo anche dopo la seconda sessione di prove libere, conclusa con entrambe le proprie monoposto davanti a tutti. Photo4 / LaPresse Ancora una volta è Daniel Ricciardo a prendersi la prima posizione, facendo segnare il nuovo record della pista con un ...

Cosa c’è stasera in tv : Film, soprattutto: sulla vita di Coco Chanel, su dei mutanti supereroi, su scimmie intelligenti e con Dustin Hoffman che si traveste da donna The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Cosa c’è stasera in tv : Molti film, tra cui "The Bourne Ultimatum" e il remake di "Il delitto perfetto" The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.