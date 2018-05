Cortina 2021 | l’Anas mette le mani avanti | “Le infrastrutture per i mondiali di Sci? Non

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 maggio 2018)– Le incompiute e lo spreco di denaro nel caso di grandi eventi sportivi sono una preoccupante costante italiana. Ne sanno qualcosa le casse dello Stato costrette a pagare fino ad oltre un quarto di secolo dopo le spese sostenute per Italia ’90, il campionato del mondo di calcio. Adesso, in previsione, deidideld’Ampezzo, è già in arrivo una doccia fredda anticipata. E riguarda il problema della viabilità, ovvero dell’accesso per strada alla sede dell’importante avvenimento agonistico. Gianni Vittorio Ar, amministratore delegato di Anas, ha partecipato a un sopralluogo in provincia di Treviso per i lavori del Ponte della Priula che sarà chiuso a lungo per restauro. E alla fine ha annunciato che le opere pernon saranno pronte in tempo. Complessivamente Anas ha previsto interventi per 242 milioni di euro che ...