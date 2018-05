Corea unita saluta il Papa con la squadra di Taekwondo

Corea del Nord - Trump cancella il vertice con Kim : «Aperta ostilità. Il mondo ha perso un'opportunità» : «Il mondo e la Corea del Nord in particolare hanno perso una grande opportunità per una pace duratura o per una grande ricchezza», scrive Donald Trump nella lettera in cui annuncia a Kim Jong-Un che ...

Moon : il summit Usa- Corea del Nord è una 'rara opportunità' da non perdere : Da parte sua, il presidente Usa ha ribadito l'intenzione americana ad assicurare la sicurezza di Kim e sostenere l'economia della Corea del Nord in cambio di una 'completa e verificabile ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus raggiungono il milione di unità vendute in Corea : Samsung ha diffuso dati ufficiali di vendita per quanto riguarda la Corea del Sud: sono stati venduti circa un milione di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, un risultato importante, ma al di sotto delle aspettative del produttore. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus raggiungono il milione di unità vendute in Corea proviene da TuttoAndroid.