Contro Mattarella | Lega Biella sabato in piazza

Cottarelli lascia il Colle - non c’è la lista dei ministri. Nuovo inContro con Mattarella domani. Cresce l’ipotesi di un voto anticipato già a luglio : Sergio Mattarella riceverà di Nuovo domani mattina il premier incaricato, Carlo Cottarelli, che ha lasciato il Quirinale dopo un colloquio di circa mezz’ora con il Capo dello Stato. «Stiamo approfondendo alcune questioni sulla lista dei ministri, ma non ci vorrà molto» ha detto il premier incaricato entrando alla Camera. La lista dei ministri non...

Governo - Cottarelli al Quirinale poi va via senza dare la lista dei ministri : «Nuovo inContro domani con Mattarella» : Il presidente del Consiglio incaricato ha lasciato il Palazzo del Quirinale per fare rientro alla Camera

Standing ovation per Salvini alla riunione della Lega ma la protesta Contro Mattarella si sposta in aula in Senato : A due giorni dall'inizio della 'guerra totale contro Sergio Mattarella, Matteo Salvini serra i ranghi della Lega. Stamane il segretario ha riunito prima i deputati e i Senatori, riunione avviata con una Standing ovation corale per lui. E poi il consiglio federale della Lega: riunione breve per fare il punto della situazione e soprattutto dei rapporti (burrascosi) con Forza Italia. Ma ora la battaglia si sposta in Senato. Nel pomeriggio l'aula ...

Impeachment Contro Mattarella/ Bonelli annuncia un esposto Contro Di Maio e Meloni per vilipendio : Impeachment contro Mattarella, il Movimento 5 Stelle fa sul serio: è stato nominato il professore che scriverà il testo d'accusa, si tratta di Ugo Grassi, docente a Napoli(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:38:00 GMT)

Di Battista Contro Mattarella : indagato il padre/ Video - Alessandro rilancia : “Mi accusino di vilipendio” : Di Battista contro Mattarella: indagato il padre. Video, Alessandro rilancia le accuse al Quirinale: “Mente. Mi accusino di vilipendio”. Le ultime notizie sull'ex deputato M5s(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:10:00 GMT)

Governo - Varoufakis Contro Mattarella : “Regalo fantastico a Salvini - che passerà da difensore della democrazia” : Titolo: “Con la sua scelta da primo ministro, il presidente italiano ha fatto un regalo all’estrema destra”. Catenaccio: “La difesa dello status quo da parte di Sergio Mattarella ha assicurato il successo di politiche razziste e populiste”. Yanis Varoufakis, ex ministro delle Finanze greco e oggi leader del movimento paneuropeo DiEm, interviene sulla crisi politica italiana e firma un pezzo sul britannico Guardian, ...

Poliziotto posta video Contro Mattarella : Con la divisa della polizia indosso contesta su Facebook il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Mando un messaggio che vorrei arrivasse alle istituzioni - dice l'agente catanese - noi ...

Salvini posta video di un bimbo con Mattarella : 'Contro poteri forti' - : Il leader della Lega attacca il capo dello Stato su Twitter: nelle immagini il presidente della Repubblica risponde al bambino sulle sue competenze in merito a leggi e atti dello Stato. Replica ...

Post Contro Mattarella su profilo padre Di Battista - aperta indagine - : La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti con ipotesi di reato di offesa al capo dello Stato, per un Post Fb riconducibile a Vittorio Di Battista che paragonava il Quirinale ...

Post Contro Mattarella su profilo padre Di Battista - aperta indagine : Post contro Mattarella su profilo padre Di Battista, aperta indagine La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, per ora contro ignoti con ipotesi di reato di offesa al capo dello Stato, per un Post Fb riconducibile a Vittorio Di Battista che paragonava il Quirinale alla Bastiglia. Secondo il Corriere della Sera, l’uomo sarebbe ...

Governo M5s-Lega - Vittorio Di Battista indagato per post su Facebook Contro Mattarella : Vittorio Di Battista, padre di Alessandro uno dei leader dl M5s, “è indagato” per la violazione dell’articolo 378 che punisce “le offese al prestigio e all’onore del capo dello Stato”. È quanto riporta il Corriere della Sera. Di Battista senior aveva scritto un post il 23 maggio scorso sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “È il papà di tutti noi. È quello che si preoccupa di varare un Governo. È quello ...

Il poliziotto Giovanni Piero Circonciso in divisa Contro Mattarella : "Sovranità sta decadendo - io non ci sto" : Un attacco, in divisa, contro la massima istituzione, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In un video pubblicato su Facebook, il poliziotto Giovanni Piero Circonciso si scaglia in divisa contro il capo dello Stato: "Chi dovrebbe dare l'esempio non lo sta facendo. Sta decadendo la sovranità del popolo italiano. Io non ci sto, protesto".Il video è diventato molto popolare sui social, prima di essere rimosso da Facebook. ...