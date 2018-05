Concorso laureati scienze dell' educazione e psicologi | scadenza giugno 2018

Concorso Regione Lazio e ANAC per 150 diplomati-laureati : ecco come candidarsi Video : Dopo gli aggiornamenti sui prossimi concorsi in agenzia delle Entrate e del Concorso pubblico per 2300 allievi Carabinieri ecco un nuovo aggiornamento per tutti coloro che voglio partecipare a pubbliche selezioni. In questo mese di marzo [Video]segnaliamo infatti due interessanti bandi rivolti sia a chi è in possesso di diploma di scuola secondaria superiore; sia a chi ha la laurea in Giurisprudenza e scienze politiche. Vediamo quindi per ...