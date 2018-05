Con Pokémon | Let' s Go | Pikachu! e Pokémon | Let' s Go | Eevee! arriverà un Pokémon del tutto

Pokémon Switch : seCondo Emily Rogers l'annuncio ufficiale del gioco è ancora previsto per questo mese : La nota insider Emily Rogers dichiarò, alla metà di questo mese, che entro maggio sarebbe arrivato l'annuncio di un gioco dei Pokémon destinato a Nintendo Switch.Ora, che siamo ormai al 28 di maggio, i giocatori cominciano a chiedersi quando arriverà questo annuncio ufficiale. Ebbene, stando a quanto riportato da MyNintendonews, sembra che entro il mese dovremo aspettarci qualche novità.secondo Emily Rogers non sarebbe cambiato nulla nei ...

Pokemon per Switch : il gioco si Concentrerà sui 150 pokemon della prima generazione? : pokemon per Switch è al centro in queste settimane di una pioggia torrenziale di rumor e leak, che ogni giorno fanno emergere nuovi dettagli su un titolo di cui a conti fatti sappiamo ancora pochissimo. Le indiscrezioni riportate oggi da VG24/7 indicano che il gioco si potrebbe concentrare sulla prima generazione di pokemon, proprio come accaduto in passato con pokemon Go, e che ci possa essere un forte legame tra la celebre app per dispositivi ...

Pokemon GO : Confermato l'arrivo della quarta generazione : Arriva la conferma da parte di John Hanke che Pokemon GO sta per accogliere la quarta generazione dei celebri mostriciattoli da catturare, riporta Mynintendonews.Pokemon GO ancora oggi dimostra di essere molto popolare tra i fan dei Pokemon e Niantic continua a supportare attivamente l'applicazione.Assieme all'arrivo della quarta generazione, il CEO di Niantic John Hanke ha anche confermato l'arrivo di alcune novità:Read more…

Ecco come catturare Moltres Con Pokémon GO in una settimana : Pokémon GO, continua ad avere un grande successo tra gli utenti Android, merito soprattutto dell'impegno profuso dagli sviluppatori per ideare nuovi eventi