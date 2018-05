«Con lo spread a 500 l' Italia non sarebbe più in grado di ottenere credito dal mercato»

Governo - nuova giornata di colloqui Con lo spettro dello spread - Attesa per Cottarelli o rientro in giorno di M5s-Lega : Stiamo tenendo d'occhio molto da vicino" la situazione: così la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha risposto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One sulla situazione politica italiana. ...

Spread - così Consumatori e imprese rischiano di pagare il Conto della politica insieme allo Stato : La crisi politica ha innescato un meccanismo a catena che mieterà le prime vittime nell’economia reale, fatta di imprese, banche e consumatori. “Con l’innalzamento dello Spread è aumentato il costo per finanziarsi di aziende e istituti di credito”, spiega Francesco Daveri, professore di macroeconomia alla SDA Bocconi di Milano. “L’aumento dei tassi d’interesse che viene richiesto dagli investitori per comprare titoli ...

Spread - l’eConomista Arrigo : “Stavolta rischiamo davvero il default. Salvini e Di Maio a libro paga di Soros?” : “Qui davvero stavolta rischiamo il default”. Per il professor Ugo Arrigo, docente di finanza pubblica all’Università Bicocca di Milano, la politica italiana sta davvero giocando con il fuoco. “Lo Spread è salito molto velocemente e rischia di mettere in difficoltà il Paese più di quanto non sia accaduto nel 2011 – precisa – Si immagini che cosa sarebbe successo allora se, in piena crisi, avessimo deciso di andare a votare. Dove ...

Spread alle stelle - Bot ad alta tensione - Borsa affonda Con le banche : ll vicepresidente della Bce, Vitor Constancio, invita l'Italia a ripassare le regole sugli aiuti ai Paesi in difficoltà e il commissario Ue all'economia, Pierre Moscovici, ribadisce che il destino ...

Governo - Cottarelli al Quirinale Con la lista dei ministri. Piazza affari in calo - spread a 263 : Cosi' iSalvini replica a chi gli chiede di commentare i retroscena secondo i quali avrebbe tenuto il punto sul nome di Paolo Savona come ministro dell'Economia, per rompere col Capo dello Stato e ...

Bankitalia - Messina : "Spread scorrelato da fondamentali eConomia reale" : ... ha detto il banchiere, sottolineando che "g uardare lo Spread non è più rappresentativo della correlazione fra l'economia finanziaria e l'economia reale". "Rimaniamo concentrati sul fare le cose per ...

Borsa giù Con banche. Spread a 280. Volano i tassi a breve sui BTp : Il tasso di rendimento dei titoli italiani a 10 anni è oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Cadono anche gli altri listini in coda a Milano, male Madrid a due giorni dalla discussione sulla fiducia al Governo Rayoj. Il Tesoro, vende 5,5 miliardi di Bot a 6 mesi: dopo tre anni il rendimento torna sopra lo zero (all'1,213%)....

Governo - Doris (Mediolanum) : “No a Cottarelli? Incertezza sui mercati”. Boccia : “Con nuove elezioni spread stabile” : L’aumento vorticoso dello spread, il differenziale tra i titoli di stato tedeschi e quelli italiani, in forte aumento in questi giorni, è “conseguenza dell’instabilità”. Banchieri e imprenditori, riuniti nella sede di Bankitalia per la relazione annuale del governatore Ignazio Visco, lo hanno confermato. Ma mentre per Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, “le nuove elezioni stabilizzeranno la situazione, con un percorso ...

Piazza Affari perde più del 3% Con banche ko. Spread a quota 280 punti : Il tasso di rendimento dei titoli italiani a 10 anni è oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Cadono anche gli altri listini in coda a Milano. Il Tesoro, vende 5,5 miliardi di Bot a 6 mesi: dopo tre anni il rendimento torna sopra lo zero(all'1,213%)....

Messina - IntesaSp - : guardare eConomia reale forte - non a spread : Roma, 29 mag. , askanews, A guardare la finanza e lo spread invece dell'economia reale si rischiano 'errori strategici assoluti', ha avvertito l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a margine delle considerazioni finali del governatore della Banca d'...

Mediobanca : come cambia il portafoglio Con la crisi dello spread : ... viceversa, gli esperti avvertono che ad essere meno colpiti sono soprattutto i gruppi industriali e quelli con brand ben noti all'estero, meno dipendenti dall'economia domestica: la riduzione delle ...

Vendite senza freni sull'Italia - spread sfonda i 300. Piazza Affari giù Con le banche : Il tasso di rendimento dei titoli italiani è oltre il 3%, ai massimi da giugno del 2014. Il Ftse Mib tocca i minimi da luglio 2017. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Sono sempre i temi della politica italiana a tenere in scacco la Borsa di Milano con la prospettiva di elezioni subito dopo l’estate. Male anche Madrid...

Spread tocca i 300 punti. Piazza Affari perde fino al 3% Con banche ko : IL Ftse Mib ai minimi da luglio 2017. Vendite sugli istituti di credito e Poste Italiane. Sono sempre i temi della politica italiana a tenere in scacco la Borsa di Milano con la prospettiva di elezioni subito dopo l’estate. Male anche Madrid...

Milano ancora giù Con le banche - spread a quota 240 punti. Euro sotto 1 - 16 : Piazza Affari subito pesante all’avvio delle negoziazioni con le vendite sulle banche e su Poste Italiane che trascinano in basso l'indice: nonostante quattro cali consecutivi e una correzione vicina al 9% dai massimi dell’anno toccati il 7 maggio scorso, la Borsa scivola del 2% circa. Sono sempre i temi della politica italiana a tenere banco con la prospettiva di elezioni subito dopo l’estate. Male anche Madrid...