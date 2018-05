Comunicazione Inps | parte il nuovo REI | cosa cambia e per chi sono le novità

Blastingnews

: Si è concluso questo pomeriggio un percorso formativo #valorepa 2018 sulla #comunicazioneefficace E' stata una espe… - FrancescoB1112 : Si è concluso questo pomeriggio un percorso formativo #valorepa 2018 sulla #comunicazioneefficace E' stata una espe… - CefaloMassimo : - SCUOLATUTTIUNIT : -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Si allarga la platea dei beneficiari del Reddito di Inclusione (REI) come confermato dall’. Dal 1° luglio leriguardanti la misura di sostegno al reddito per famiglie e soggetti disagiati verrà erogato più facilmente proprio per via di alcune interessanti e già programmate. La notizia riguarda tutti coloro che presentando la domanda da venerdì prossimo, cioè dal 1° giugno, inizieranno a percepire il benefit dal mese successivo. Vediamo adessosul REI ebisogna fare per presentare istanza.comunica l'L’, con unmessaggio pubblicato sul suo portale ufficiale, il n° 2120 del 24 maggio scorso, ha confermato che per le nuove istanze per il Reddito di Inclusione, quelle che saranno presentate dal prossimo 1° giugno, vengono cancellati i requisiti familiari, che risultavano un paletto che negava l’accesso alla misura a singoli disoccupati, ...