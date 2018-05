Como non teme il voto balneare a luglio | Preoccupa però l' astensionismo da

Non lasciare il bicchiere d’acqua per la notte sul Comodino. Ecco perchè : Bere, bere e bero molto. L’acqua fa parte della nostra vita e bere è importante, fino a due litri al giorno come si raccomandano i medici. Fermo restando che molti non arrivano neanche alla metà delle dosi consigliate, l’abitudine di tenere un bicchiere d’acqua per bere durante la notte sul comodino, è sconsigliata. Molti lo fanno anche per avere l’acqua a temperatura ambiente per la mattina, altra cosa che fa molto bene ...

Elena Santarelli e la malattia del figlio : «GiaComo è il mio eroe. Mi hanno proposto anche cure alternative ma non fidatevi» : Elena Santarelli è la terza ospite di Silvia Toffanin . La conduttrice di Verissimo sceglie di intervistarla in un'ala dello studio senza pubblico per far stare più a suo agio possibile la conduttrice ...

GIAComo CORRADI/ Il figlio di Elena Santarelli affronta la malattia con coraggio : "Non si lamenta mai" : GIACOMO CORRADI, foglio di Elena Santarelli e un coraggio da leoni per combattere il tumore. La mamma ospite questo pomeriggio nel salotto di Canale 5 da SIlvia Toffanin. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 11:47:00 GMT)

Elena Santarelli/ E la malattia del figlio GiaComo : "Non mi pento di aver condiviso questo dolore" (Verissimo) : Elena Santarelli, la showgirl torna in televisione e racconterà il difficile momento che vive al fianco di suo marito Bernardo Corradi per il tumore di suo figlio Giacomo. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 04:48:00 GMT)

Castelluccio - il post-terremoto riparte dal Deltaplano : "Non è un eComostro" : Il cuore di Castelluccio batte ancora, e batte forte. In uno dei paesaggi più suggestivi del mondo, un "piccolo Tibet", la Regione Umbria ha dato da tempo il via alla costruzione del &ldquo...

GiaComo Urtis e Rodrigo Alves / “La nostra relazione è durata poco - ma non ci siamo mai detti addio” : Giacomo Urtis, il chirurgo delle star, e Rodrigo Alves, il Ken Umano, legati da un rapporto sentimentale e di grande stima: "Non considero la nostra storia completamente chiusa".(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:43:00 GMT)

Vela - Coppa del Mondo Hyeres 2018 : nono posto per GiaComo Ferrari e Giulio Calabrò : Si sono chiuse oggi le regate a Hyeres, sede dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di Vela. Nelle acque francesi sono state completate le Medal Race delle cinque classi che ancora dovevano ultimare il loro programma. Un solo equipaggio italiano è sceso in acqua, quello della classe 470 composto da Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò. I due azzurri si sono piazzati al quinto posto in Medal Race, chiudendo quindi al nono posto in classifica, ...

“Non lo sposo!”. La rivelazione di Silvia Provvedi. Aveva atteso tanto l’uscita dal carcere di Fabrizio Corona - ma adesso lei ha stupito tutti. La verità sComoda direttamente dalla sua bocca : “Altro che matrimonio…” : Le ultime la davano in rotta con Fabrizio Corona, qualcuno Aveva avanzato l’ipotesi che Silvia Provvedi, dopo l’incontro del suo uomo con la temuta ex Belen, avesse addirittura lasciato la casa che condivide con il suo uomo. La cose non sono così drastiche ma a sorpresa la cantante ha rivelato di non voler sposare l’ex re dei paparazzi. Ospite di Mattino 5, la 24enne modenese ha confermato di aver ricevuto la proposta, ...

Governo - Di Maio : “Salvini? Non aspetto suoi Comodi. Tra qualche giorno chiudo il forno della Lega” : “Salvini? Io aspetto qualche altro giorno, ma poi uno di questi forni (Lega e Pd, ndr) si chiude, perché non stiamo ad aspettare i comodi di chi deve fare le campagne elettorali sulla pelle degli italiani”. E’ il messaggio rivolto dal leader del M5S, Luigi Di Maio, al capo della Lega, Matteo Salvini, nel corso di Otto e Mezzo (La7). Di Maio, che si riferisce alle dichiarazioni del leader del Carroccio sulle elezioni regionali ...

“Non va a scuola”. Elena Santarelli parla di GiaComo. Il figlio della showgirl e del calciatore Corradi ha una brutta malattia che la showgirl ha raccontato sui social. Non è mai scesa troppo nei dettagli ma quel che fa sapere ora è una stretta al cuore… : Ne aveva parlato a novembre 2017 e aveva sconvolto tutti: Elena Santarelli ha raccontato della malattia del figlio Giacomo e nessuno ha avuto parole per commentare quel fatto terribile. Il figlio della showgirl e del calciatore Bernardo Corradi ha solo 8 anni ma sta attraversando un momento molto particolare, una malattia seria contro la quale, però, da vero guerriero, sta combattendo a denti stretti. Il piccolo è ricoverato all’ospedale ...

Elena Santarelli e il tumore del figlio/ “GiaComo ora non sta andando a scuola. Tanta pazienza” : Elena Santarelli e il tumore del figlio: la showgirl rivela che Giacomo in questo momento non sta andando a scuola. Nei giorni scorsi era scesa in difesa di Nadia Toffa.(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 20:58:00 GMT)

“Barbara D’Urso - Alessia Mancini e Jonathan : dico tutto”. Bomba Nadia Rinaldi sull’Isola dei famosi. Stuzzicata sui social non ci ha pensato due volte a rispondere a tono alle provocazioni. E sono venute fuori delle verità davvero sComode : L’Isola dei Famosi si fa sempre più rovente e i suoi protagonisti, sia quelli rimasti in gioco, sia quelli già tornati in Italia, continuano a parlare e soprattutto a far parlare. Qualche giorno fa, durante la diretta Jonathan ha mosso pesanti dichiarazioni nei confronti di Alessia Mancini. Frasi che hanno coinvolto anche Nadia Rinaldi. L’ex gieffino ha affermato che l’ex letterina avrebbe detto che la Rinaldi ha “la rabbia tipica delle ...

Crozza - la serata romantica di Di Maio con Salvini : “Al primo appuntamento non governo mai…”. E c’è anche il terzo inComodo : Maurizio Crozza si sdoppia e veste i panni di Matteo Salvini e Luigi Di Maio impegnati in una serata romantica di avances e dolcezze. Lo show di Fratelli di Crozza va in onda tutti i venerdì, in prima serata, sul Nove L'articolo Crozza, la serata romantica di Di Maio con Salvini: “Al primo appuntamento non governo mai…”. E c’è anche il terzo incomodo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Concerto di musica barocca a Padergnone - Claudia Graziadei si esibisce nella chiesa dei Santi Filippo e GiaComo : ''Posto affascinante e ... : VALLELAGHI . "La chiesetta dei Santi Filippo e Giacomo è sempre stata, fin da quando ero bambina, un posto affascinante e magnetico e, anche quando sono lontana, è un ricordo caldo e speciale". ...