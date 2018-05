Come truccarsi in estate

Come truccarsi per andare in ufficio? : andare a lavoro tutti i giorni e conquistare la fiducia di chi ci sta davanti, ma anche affrontare un colloquio di lavoro pongono di fronte alle solite domande: «Cosa mi metto?» e «Come mi trucco?». Perché, inutile negarlo, l’impressione che si dà a chi sta dall’altra parte arriva anche dal linguaggio non verbale. NON SOLO UN DETTAGLIO Il look è talmente centrale in certi momenti della nostra vita che prolificano gli studi in ...