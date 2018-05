Come ripartire dalle biblioteche | la lezione di Ex Libris

huffingtonpost

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Alla New York Public Library sono conservati un esemplare della Bibbia di Gutenberg, la lettera con cui Cristoforo Colombo annunciò il suo arrivo sulle sponde del continente americano e il Farewell Adress, uno dei testi più significativi e importanti scritti da George Washington alla fine del suo mandato presidenziale. Quelli citati sono alcuni dei 53 milioni di volumi e documenti che la biblioteca della Grande Mela ospita al suo interno. Tuttavia, se si chiedesse a un newyorchese qual è il ruolo di una simile istituzione nel tessuto cittadino, questi non si limiterebbe a parlare della New York Public Libraryun mero luogo di conservazione e fruizione dei beni archivistici e librari.In una prospettiva altamente democratica del sapere e della conoscenza, la New York Public Library offre ai suoi fruitori una grandissima varietà di servizi. Non è una ...