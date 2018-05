Come convertire video in MP4

Come convertire PDF in PDF/A : convertire un file PDF in un file in formato PDF/A è un’operazione che ci assicura la sua validità e integrità negli anni. Il formato PDF/A è stato creato appositamente per l’archiviazione nel lungo periodo. Questo formato ci assicura che il file verrà aperto e visualizzato sempre allo stesso modo, indipendentemente dal programma utilizzato, rimanendo fedele alla sua formattazione originale. Effettuare questa conversione è molto semplice, ...

Come convertire una patente estera in Italia : Quando un cittadino straniero, in possesso di una patente conseguita nel proprio Paese d'origine intende risiedere e guidare stabilmente in Italia è necessario intraprenda le procedure necessarie per convertire la sua licenza di...