Colle valuta proposta di Luigi Di Maio con attenzione - Mef | M5s | troviamo un altro nome

'Savona in altro ministero' Colle valuta con attenzione : Di Maio, anche lui nel pomeriggio al Quirinale, rilancia l'ipotesi di un governo politico, trovando a Savona un dicastero diverso da quello dell'economia. Ipotesi che fonti del Quirinale evidenziano ...

Governo - Di Maio : “Spostiamo Savona ad un altro ministero”. Salvini : “Ci penserò”. Il Colle valuta “con grande attenzione” : A sorpresa, all’87esimo giorno di crisi, il Governo politico di M5s-Lega è ancora vivo. Dopo quasi tre mesi dalle elezioni politiche e una crisi istituzionale senza precedenti consumata nello scontro tra i partiti della possibile maggioranza e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’ultimo passaggio – stretto come gli altri – è legato all’ultimo tentativo avanzato dal capo politico dei Cinquestelle, ...

Di Maio : 'Un altro ministero per Savona' e il Colle 'valuta con attenzione' : Roma, 30 mag. , askanews, Troviamo un altro ministro dell'Economia al posto di Paolo Savona per far partire un governo politico o si vada subito al voto. È la proposta di Luigi Di Maio, leader M5s, in diretta Facebook. 'Se questa XVIII legislatura deve ...

Colle valuta 'con grande attenzione' proposta Di Maio su Savona : La proposta di Luigi Di Maio di spostare Paolo Savona in un ministero diverso dall'Economia è valutata dal Quirinale "con grande attenzione". E' quanto replicano fonti del Quirinale alla domanda su come il Colle giudichi l'idea lanciata dal capo politico dei Cinque Stelle.

Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Colle valuta con «grande attenzione». Salvini : ci penso ma no a guinzagli : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Colle valuta con «grande attenzione». Salvini : ci penso ma no a guinzagli : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Colle valuta con «grande attenzione» : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Di Maio rilancia il governo Conte : «Savona dentro ma non al Tesoro». Colle valuta con «grande attenzione» : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...

Governo - Colle pronto a valutare incarico : blinda Ue-Euro : Politiche primordiali, a tratti istintive, che il presidente si augura vengano superate con la maturità politica che si acquisisce quando si passa dall'altra parte. Cioè al Governo del Paese . Di ...

Governo - Salvini e Di Maio chiedono 24 ore al Colle. Fi valuta 'astensione critica' : 'Se un'altra forza politica della coalizione di centrodestra ritiene di assumersi la responsabilità di creare un Governo con i cinquestelle, prendiamo atto con rispetto della scelta. Non sta certo a ...

Governo - Salvini e Di Maio chiedono 24 ore al Colle. Fi valuta «astensione critica» : Ventiquattrore di tempo per trovare un'intesa in extremis, scongiurare l'ipotesi Governo neutrale e, nell'assai probabile eventualità che questo non riceva la fiducia, un ritorno...

Governo - Salvini e Di Maio chiedono 24 ore al Colle. Fi valuta 'astensione critica' : Ventiquattrore di tempo per trovare un'intesa in extremis, scongiurare l'ipotesi Governo neutrale e, nell'assai probabile eventualità che questo non riceva la fiducia, un ritorno al voto in piena ...

Governo - Salvini e Di Maio chiedono 24 ore al Colle. Fi valuta "astensione critica" : Ventiquattrore di tempo per trovare un'intesa in extremis, scongiurare l'ipotesi Governo neutrale e, nell'assai probabile eventualità che questo non riceva la fiducia, un ritorno...