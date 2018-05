Class Editori brinda al Gambero Rosso

Editoria - la Class ifica dei libri di economia più venduti su Amazon : Tra i bestseller di economia presenti in questo momento su Amazon ci sono una serie di titoli i cui autori sono specialisti del settore, docenti ed economisti. La disponibilità è per molti di questi ...

Class Editori riduce la perdita nel 2017 : Teleborsa, - Risultati a due colori nel 2017 per Class Editori, con ricavi in calo e utili in aumento. La Casa editrice ha realizzato ricavi totali pari a 66,16 milioni di euro, rispetto ai 72,72 ...