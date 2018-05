Cinema all' aperto in via Roma a Cuneo nel giorno del 50° anniversario di Bob Kennedy

Il Cinema America si fa in tre : arene dal Centro alla periferia : Se piazza San Cosimato e la chiusura di un'esperienza lunga tre estati, rappresentano ancora un vulnus, una ferita aperta, i 21 ragazzi che animano le notti del Cinema America sono riusciti a ...

Every Child is My Child : dal Cinema allo sport - per aiutare la Siria : Si è svolta ieri a Roma la prima Every Child's Cup, una giornata all'insegna dello sport e della solidarietà, organizzata da Anna Foglietta e dal movimento di artisti riunito sotto il nome , e l'hashtag, di Every Child is My Child. Passo indietro, doveroso: tutti ricordiamo il ...

Cinema sotto le stelle all'Adua di Catania : si inizia con Sorrentino : Due gli spettacoli: 20.40 e 22.40. INFO: ingresso singola proiezione 3 euro, doppia 4 euro. Abbonamento all'intera rassegna 15 euro.

Danny Boyle - è confermato il regista sarà alla guida del 25esimo James Bond - Cinema - Spettacoli : Il suo nome è Boyle, Danny Boyle . Forse adesso bisognerà annunciarlo così, perché il regista inglese di Trainspotting , premio Oscar per Millionaire e architetto della cerimonia di inaugurazione ...

La Bauhaus - il Borsino degli artisti - gallerie e grande Cinema su FIRST Arte : La Bauhaus, l'architettura che rivoluzionò se stessa, il Borsino degli artisti con un focus su Nicola Carrino, l'ABìcinema del grande schermo, il mondo delle gallerie d'Arte con un'intervista ad Andrea Ciaroni, erede di Altomani & Sons: questo e tanto altro sul nuovo numero di FIRST Arte , www.Arte.FIRSTonline.info, , il magazine di Arte e ...

Frankenstein tra scienza - letteratura e Cinema. Se ne parla domani alla biblioteca Cionini : 1818 2018: 200 anni di Frankenstein tra scienza, letteratura e cinema. Sabato 26 maggio, alle ore 17 in biblioteca 'Cionini', in Via Rocca 19, Monica Biasiolo ci parlerà del romanzo 'Frankenstein' di Mary Shelley e delle sue numerose ...

Mimmo Calopresti alla direzione del Nuovo Cinema Aquila : Al 2016 risale La fabbrica fantasma documentario inserito nell'ambito di 'A mano disarmata', forum multimediale di informazione contro le mafie , in cui racconta il mondo delle contraffazioni in ...

“Mia moglie è morta”. Cinema in lutto - addio alla grande attrice italiana. A dare la notizia è stato suo marito - altro vip conosciutissimo e ammirato : lutto nel mondo del Cinema. Protagonista di tanti film diretti da grandi registi come Carlo Lizzani, Mario Monicelli, Vittorio De Sica e Michelangelo Antonioni. Dal ’53 al ’60 è stata la compagna di Vittorio Gassman. Attiva anche in teatro, ha più volte vestito i panni di Ofelia in Amleto e di Desdemona in Otello. Il suo esordio nel Cinema avvenne in maniera del tutto casuale nel 1949 quando l’attore e regista Claudio ...

Sky Cinema Alien HD - dal 12 al 20 maggio un canale dedicato all’iconica saga di fantascienza : Da sabato 12 a domenica 20 maggio Sky Cinema Hits si trasforma in Sky Cinema Alien HD, un canale interamente dedicato alla iconica saga di fantascienza.

Cannes – Rose Bertram - una meravigliosa neo mamma Wags sul red carpet del Festival del Cinema [GALLERY] : Rose Bertram sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Cannes i splendida forma, la bellissima compagna del calciatore alla presentazione del film ‘Capharnaum’ Rose Bertram sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes. La splendida compagna del calciatore Gregory van der Wiel e neo mamma di Naleya si è mostrata in splendida forma alla Croisette. La meravigliosa modella belga è diventata madre a febbraio, ma appare con un ...

Da “Tototruffa” alla “Casa di carta” - il Cinema che ispira il contratto Lega-M5s : E’ un “programma bomba”, il più ambizioso di sempre. Se poi l’accordo dovesse saltare, Salvini e Di Maio possono sempre riciclarselo come script per la terza stagione della “Casa di carta” su Netflix, già annunciata dal regista Jesus Colmenar come “qualcosa di brutale, speciale, molto potente”. Perf

10 film insostenibili. Breve storia della fuga dalle sale Cinematografiche : Al festival di Cannes 2018 The House That Jack Built di Lars Von Trier ha scatenato quel fastidio e quella repulsione a cui raramente mirava. Violenza ma non solo, violenza sadica, violenza su chi non lo merita, violenza mostrata nell’atto di fare male, di massacrare e di farsi macabra. Il sangue e il peggio di noi stessi, insomma tutto ciò che un regista sa essere duro da sostenere e che, se non viene trattato con ironia e con la ...

Van Damme vs Lundgren - da giovedì 10 maggio alle ore 21.15 il nuovo ciclo del Cinema action solo su Cielo : Dal 10 maggio, ogni giovedì, alle ore 21.15 su Cielo arriva Van Damme vs Lundgren, il nuovo ciclo di film d'azione dedicato a due grandi icone di questo genere.