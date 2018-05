Ci ricattano con lo spread ma non ci possono comprare

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Lo dico da anni. L’ho ripetuto recentemente anche in sedi importanti: questa non è un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d’epoca. Sta cambiando tutto. Cambia il modo di comunicare, di nutrirci, di abitare, di curarci, di lavorare, di produrre energia, di finanziarci, di spostarci. In tutto l’emisfero boreale, c’è un’unica forza sociale, cioè prepolitica, che si è rivelata capace di intercettare, interpretandole virtuosamente, tutte queste istanze di cambiamento. Facendosene veicolo, vettore. Il Movimento Cinque Stelle è stato (e sarà) innanzitutto questo: disintermediazione. Dalle vecchie categorie. Dai polverosi schemi fenomenologici di decodifica del presente. Dagli obsoleti criteri di merito e di demerito. Dalla vecchia politica, dai suoi nefasti meccanismi di rappresentanza. Allora, se non altro per rispetto di chi per primo ha intuito questo cambiamento d’epoca, dobbiamo ...