Chiese gli arresti per l’ex marito dell’amante | a giudizio pm di Firenze

Gli assassini delle Chiese sono gli architetti ma i mandanti sono i vescovi : San Carlo Borromeo, tu che nelle “Instructionum fabricae et supellectilis ecclesiasticae” prescrivesti la presenza del tabernacolo sull’altar maggiore, ti segnalo che dalle chiese stanno svanendo sia i tabernacoli che gli altari e dunque il cattolicesimo. Nella chiesa medievale della Commenda, a Fae

INDONESIA - FAMIGLIE KAMIKAZE : TRE ATTENTATI A Chiese E POLIZIA/ Islamisti contro governo : i legami coi martiri : INDONESIA, nuovo attentato contro quartier generale della POLIZIA: 4 motociclisti bomba si fanno esplodere provocando almeno 10 feriti. Ieri la famiglia KAMIKAZE contro tre CHIESE.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:40:00 GMT)

Indonesia - tre attentati a Chiese e polizia/ Surabaya - famiglie-kamikaze : Widodo “pronta legge antiterrorismo” : Indonesia, nuovo attentato contro quartier generale della polizia: 4 motociclisti bomba si fanno esplodere provocando almeno 10 feriti. Ieri la famiglia kamikaze contro tre chiese.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 12:50:00 GMT)

Indonesia - famiglia kamikaze fa strage nelle Chiese : Il triplice attacco è stato volutamente lanciato di domenica, quando la minoranza cristiana nel primo Paese al mondo per popolazione musulmana , 227 milioni di islamici, va a messa. I primi ad ...

Indonesia - attentato Isis alle Chiese di Surabaya : 13 morti/ Video - famiglia di kamikaze : Papa “stop violenze” : Indonesia, attentato kamikaze contro chiese cattoliche: 13 morti e 40 feriti. Tre esplosioni si sono verificate nelle scorse a Surabaya, la seconda città per importanza dopo Giacarta(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 16:12:00 GMT)

Strage in Indonesia : padre - madre e 4 figli kamikaze si fanno esplodere in tre Chiese Dieci morti : L' Indonesia è il più grande paese a maggioranza musulmana del mondo, ed è colpita dai attacchi di militanti islamici dal 2000. In un video delle telecamere di sicurezza, si vede inoltre un altro ...

Attentati Isis nelle Chiese : 10 morti e 41 feriti Padre e madre kamikaze si fanno saltare con i 4 figli : L' Indonesia è il più grande paese a maggioranza musulmana del mondo, ed è colpita dai attacchi di militanti islamici dal 2000. In un video delle telecamere di sicurezza, si vede inoltre un altro ...

Una famiglia kamikaze si fa esplodere in tre Chiese dell'Indonesia : 13 morti - l'Isis rivendica : Una famiglia kamikaze si è fatta esplodere in tre chiese cristiane dell'Indonesia, a Surabaya, provocando la morte di 13 persone e il ferimento di altre 41. La famiglia era composta da un padre, una madre, due figli maschi e due figlie, questi ultimi tutti tra gli 8 e i 13 anni. I genitori qualche tempo fa avevano cercato di unirsi all'Isis in Siria, ma non c'erano riusciti.Si tratta del più sanguinoso attacco da anni in Indonesia, ...

Indonesia - attentati Isis con esplosivo nelle Chiese : 10 morti e 41 feriti - kamikaze donna si fa saltare con i due figli in braccio : Dieci morti e 41 feriti. Questo il bilancio provvisorio di tre attentati dinamitardi compiuti in altrettante chiese a Surabaya, città portuale dell' Indonesia. A riferirlo la polizia che...

Attentati bomba in tre Chiese : 10 morti e 41 feriti. Kamikaze donna : «Si è fatta esplodere con i figli piccoli» : L' Indonesia è il più grande paese a maggioranza musulmana del mondo, ed è colpita dai attacchi di militanti islamici dal 2000. Uno degli attentatori suicida era una donna velata che si è fatta ...

Indonesia - attentati Isis con esplosivo nelle Chiese : 10 morti e 41 feriti - kamikaze donna si fa saltare con i due figli : L' Indonesia è il più grande paese a maggioranza musulmana del mondo, ed è colpita dai attacchi di militanti islamici dal 2000. Uno degli attentatori suicida nel triplice attacco contro chiese ...

Indonesia - attentati Isis con esplosivo nelle Chiese : 9 morti e 40 feriti - kamikaze donna si fa saltare con i due figli : L' Indonesia è il più grande paese a maggioranza musulmana del mondo, ed è colpita dai attacchi di militanti islamici dal 2000. Uno degli attentatori suicida nel triplice attacco contro chiese ...

Indonesia - attentati bomba in tre Chiese cristiane : 10 morti e 41 feriti. Kamikaze donna : «Si è fatta esplodere con i figli piccoli» : È al momento di 10 morti e 41 feriti il bilancio degli attentati di questa mattina contro tre chiese cristiane a Surabaya, in Indonesia. Lo ha riferito la polizia locale, secondo cui sono...

Preso il piromane delle Chiese : 'Prima gli italiani - basta aiuti ai migranti' : ANCONA - Sarebbe un disoccupato di 57 anni residente a Chiaravalle l'autore di quattro principi di incendio appiccati in altrettante chiese di Ancona tra il 4 settembre e il 20 novembre dell'anno ...