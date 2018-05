De MiCheli - ricostruzione non solo affari 'Non sono disponibile ad abbassare la guardia' : L'Aquila - "Mi arrivano segnali inequivocabili di un aumento della spesa. Teniamo il fronte. Temo che ci siamo segnali che denotano un'idea della ricostruzione collegata al business. Io lo so, sono un'imprenditrice, non sono Alice nel Paese delle Meraviglie ma non bisogna esagerare. La ricostruzione deve continuare a mantenere un filone etico senza il quale diventa un'altra cosa che non è quello che è ...

Che cos’è il Manhattanhenge a New York - il tramonto più spettacolare dell’anno : (foto: Getty Images) A New York tutti con gli occhi puntati sul Manhattanhenge. Non si tratta di una serie televisiva o di uno spettacolo pirotecnico, ma di un tramonto. Tuttavia, non si tratta di un tramonto qualsiasi, ma raro e speciale: il Sole muore dietro l’orizzonte che in questo caso è perfettamente allineato con la griglia delle strade che attraversano la zona di Manhattan e New York: così sembrerà che il Sole scompaia sotto i ...

Mutui - perché lo spread (per qualChe mese) ne riduce i costi : I dati indicano che durante le tempeste finanziarie i tassi dei nuovi Mutui costano paradossalmente meno. Vantaggi (in termini di ritardi dei tempi di future strette) anche per i tassi variabili...

Iliad - tutto quello Che devi sapere sulla nuova offerta telefonica low cost : Iliad è un operatore telefonico francese. Alle sue spalle c’è il 50enne imprenditore Xavier Niel, responsabile – col brand Free Mobile – di aver rivoluzionato il mercato telefonico mobile e poi fisso d’oltralpe. L’ingresso su quello italiano col brand aziendale (Free è registrato da Vodafone e dunque non era utilizzabile) è stato reso possibile dalla recente fusione di Wind con Tre: frequenze e infrastrutture si sono così liberate o sono state ...

I tanti usi dell’acqua ossigenata Che non conosciamo : risolviamo tanti problemi a basso costo : Esistono talmente tanti prodotti specifici al giorno d’oggi per risolvere ogni minimo problema che spesso non ci chiediamo se esistano sistemi più veloci ed economici. La risposta a questa domanda potrebbe essere “l’Acqua ossigenata” ma facciamo attenzione, stiamo parlando di quella con la percentuale del 3% di perossido di idrogeno. Lo stesso non vale per le altre combinazioni. Ad esempio moltissime persone la ...

'Non si può dire ma...'. Cosa sta succedendo in Borsa : Nicola Porro mette in croce Mattarella - catastrofe banChe : Dietro la febbre dello spread si celano 'pessimi segnali' per l'Italia. È Nicola Porro a svelare il giochino che rischia di mandare all'aria il Paese, come accaduto alla Grecia e come ha rischiato di ...

Che cosa succederebbe davvero se l’Italia uscisse dall’euro? : E adesso sembra che nessuno l’abbia mai detto: né Luigi Di Maio, che in diretta telefonica da Fazio, ha ribadito che «noi non volevamo uscire dall’Euro e nel contratto non c’era uscita dall’Unione Europea», né Paolo Savona, quell’ipotetico ministro su cui è saltato tutto: il suo «Piano B» per lasciare la moneta unica appare ora come un’eventuale ed estrema uscita di emergenza, una lancia di salvataggio qualora fosse fallito il ...

Alex Zanardi : "La vita ha dei rischi - ma io penso di avere già dato. Per questo torno a fare le cose Che amo" : "Crescendo, lavorando, vivendo, acquisisci maturità, capacità di riflessione, si diventa meno vulnerabili. Sono sempre stato abbastanza ben dotato nel difendermi dall'irrazionale. Mi si passi la battuta: sono sempre stato con i piedi per terra". Alex Zanardi è pronto ad affrontare una nuova sfida: gareggerà al Dtm, uno dei campionati automobilistici più competitivi al mondo. Torna a correre in uno sport che ...

Sclerosi multipla - Che cos’è e come si cura : @stockadobe In Italia sono più di 118 mila le persone affette da Sclerosi multipla. Anche se la malattia può esordire a qualsiasi età, a esserne maggiormente colpiti sono i giovani tra i 20 e i 40 anni e nella maggior parte dei casi si tratta di donne. Rispetto agli uomini quest’ultime si ammalano il doppio. Lo rivelano i dati del Barometro 2018 dell’AISM (Associazione italiana Sclerosi multipla). L’associazione da 50 anni si batte in prima ...

Cosenza si conferma 'Città Che legge' e guarda ad un Patto locale per la lettura : Penso alle librerie della città, penso al mondo della scuola che ha un bell'esempio nella Little Free Library del Liceo Telesio, penso ai laboratori di lettura della Città dei Ragazzi, e sono ...

Terrorismo - le tattiChe dell’Isis si evolvono. Cosa dobbiamo aspettarci ora : Durante il 2017 Daesh (o Isis) ha subito una sconfitta devastante culminata con la perdita delle città rappresentative: Mosul in Iraq e Raqqa in Siria. Tutto ciò soprattutto per via dell’intervento di attori militarmente importanti come Usa, Russia, Francia e Gran Bretagna. Ad oggi Daesh non controlla alcun centro di popolazione principale né in Iraq né in Siria. Tuttavia, ciò non significa che l’Isis non rappresenti più un pericolo ...

13 cose Che il governatore di Bankitalia ha detto sulla nostra economia : - L'ITALIA E' TORNATA A CRESCERE 'L'economia italiana è in recupero. La crescita del prodotto si è irrobustita lo scorso anno'. - PIU' DISAGIO SOCIALE E PIU' POVERTA' IN ITALIA 'La lunga crisi ha ...

Spread schizza a 303 punti - Borsa -2 - 65% Così la tempesta colpisce le nostre tasChe : Giornata in altalena per il tasso tra Bund tedeschi e Btp italiani: dopo aver toccato quota 320 era sceso a 260 per terminare a 303 dopo l’incontro al Quirinale. Salvini: «Sullo Spread chiedete a Mattarella». Di Maio: «Problema non siamo noi». E Moody’s avverte: «Taglio rating senza riforme e calo debito»

