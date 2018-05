Champions League | 5 novità per l' edizione 2018-2019 | c' è la quarta sostituzione nei

La Juventus Femminile giocherà la Champions League a Novara : Sara Gama e compagne giocheranno le gare europee della prossima stagione nell'impianto piemontese da 18 mila posti L'articolo La Juventus Femminile giocherà la Champions League a Novara è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ascolti tv in chiaro - la Champions batte la Coppa Italia : lontana l'Europa League : La Champions League sui canali Mediaset vince la "sfida" degli Ascolti per le coppe trasmesse in chiaro nella stagione 2017/18.

La prossima stagione di Rai Sport con la Champions League - : Rai Sport ha due canali , 57 e 58, che mandano in onda gli stessi programmi. Come mai? «Un canale è Rai Sport + HD, il 57, che trasmette in alta definizione. L'altro, invece, è a definizione standard:...

Champions League - l'ora di Momo : cosa ha fatto Salah dopo l'infortunio e la sostituzione? : Ko al minuto numero 25, dunque sostituito al 30°. Nome, luogo ed evento sono quasi inutili da scrivere, ma cosa è successo a Momo Salah negli altri sessanta minuti della finale di Kiev mentre ...

Una finale di Champions League fuori dall'Europa : l'UEFA punta New York : Sono trascorsi pochi giorni dalla finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool che ha visto trionfare i "blancos" per la tredicesima volta nella loro storia, ma la UEFA è già al lavoro per organizzare i prossimi appuntamenti della Coppa delle grandi orecchie. La gara di pochi giorni fa, disputata allo stadio di Kiev, […]

Asensio si fa biondo/ Vince la Champions League con il Real Madrid - ora si tingerà i capelli : Marco Asensio aveva promesso che in caso di vittoria della Champions League con il Real Madrid si sarebbe fatto biondo: il calciatore spagnolo onorerà quanto detto e si tingerà i capelli(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 18:40:00 GMT)

Dua Lipa e Asensio del Real Madrid : flirt dopo la finale di Champions League? : Galeotta la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool? È la domanda che si sta facendo spazio nelle ultime ore nel gossip internazionale. Infatti, secondo la CNN turca, il calciatore del club spagnolo che ha vinto la competizione Asensio e Dua Lipa, la cantante di origine kosovara, classe 1995, che si è esibita a Kiev prima del match, avrebbero trascorso insieme la notte successiva. Una notte di accesa passione. I due si ...

Dalla Turchia : Asensio e Dua Lipa - incontro dopo la finale di Champions League a Kiev : Lei protagonista del pre-partita della finale di Champions League, lui in panchina per 83 minuti e poi in campo ad alzare il trofeo coi suoi compagni. Dua Lipa e Asensio, la cantante e il calciatore, ...

Niente Var in Europa League e Champions - taglia corto Collina : Bisognerà aspettare per vedere il VAR in Champions League. A ribadirlo è stato il capo degli arbitri della UEFA, Pierluigi Collina, in un'intervista al giornale spagnolo Marca . E il motivo è semplice:...

Nissan Intelligent Mobility incontra il mondo del calcio alla finale di UEFA Champions League 2018 a Kiev : Nissan presenta il robot Pitch-R e la tecnologia Brain-to-Vehicle, e ispira 7 giovani fan grazie alla partnerships con UEFA Foundation for Children e StreetFootballWorld Nissan, sponsor ufficiale della finale di UEFA Champions League 2018 a Kiev, ha presentato una tecnologia innovativa per promuovere il calcio amatoriale con la presentazione mondale di Pitch-R, un robot autonomo che utilizza la tecnologia di assistenza alla guida ProPILOT di ...

Champions League - solo il Real Madrid ha incassato più soldi della Roma : Juventus terza. CLASSIFICA : Tutti i dati sono stati elaborati da Swiss Ramble , 80mila follower su Twitter e il business applicato allo sport come campo di ricerca. Real primo, con poco più di 87 milioni intascati dall'ultima ...

Champions League - calano gli ascolti tv in chiaro nel 2017/18 : Mediaset saluta la Champions League con una stagione di ascolti in calo per le gare trasmesse in chiaro.

Dua Lipa fantastica alla finale di Champions League : ecco il video integrale della performance : Guardalo dall'inizio alla fine The post Dua Lipa fantastica alla finale di Champions League: ecco il video integrale della performance appeared first on News Mtv Italia.