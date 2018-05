Champions | Guardiola | “complimenti al Real”

calcioweb.eu

: Sempre a proposito di punte: #Icardi con #Sarri diverrebbe tra i top 5 mondiali, ma resterebbe ancora senza… - Fra_Montesanto : Sempre a proposito di punte: #Icardi con #Sarri diverrebbe tra i top 5 mondiali, ma resterebbe ancora senza… - MayaTrav72 : RT @MomblanOfficial: [DIALOGO PRIVATO] Guardiola: 'Mi piacerebbe allenare in Italia, ma non la #Juve' Lui: 'Perché non la Juve?' Guardiola:… -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) “Bisogna togliersi il cappello di fronte a quello che ha fatto il Real Madrid”: se a dirlo è un ex antagonista catalano nella Liga, come Pep, il complimento vale davvero doppio. “Vincere tredi fila è spettacolare, da togliersi il cappello – ha spiegato l’ex tecnico del Barcellona durante il tradizionale festival annuale della ‘Johan Cruyff Foundation’ – Se lo merita, perché è molto difficile fare quello che ha fatto. Ha dimostrato la qualità della squadra e speriamo – ha aggiunto a mò di battuta – che l’anno prossima vinca la quartaconsecutiva. Intanto dobbiamo congratularci con Zidane che ha fatto un lavoro spettacolare”, ha riconosciutoche ha anche chiarito che il Manchester City non prenderà Isco questa estate e che la partenza di Iniesta non indebolirà il Barcellona: ...