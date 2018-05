Cervello ' batte' come il cuore Scoperto un movimento quasi impercettibile che va a

La scoperta dello Stevens institute : il Cervello umano batte come il cuore. Il movimento ripreso per la prima volta : Un movimento minimo, quasi impercettibile, del cervello umano che “va a tempo” con i battiti del cuore. Lo hanno scoperto i ricercatori dello Stevens institute of Technology del New Jersey, insieme a quelli dell’Università di Auckland e della Stanford University. Il movimento è stato amplificato a computer ed è visibile in questa clip. La scoperta ha una rilevanza fondamentale per lo studio delle malattie neurologiche L'articolo La ...

Ricerca : l’obesità si può combattere anche con la stimolazione del Cervello : Uno studio italiano presentato oggi a Barcellona in occasione del meeting annuale della European Society of Endocrinology, ha rilevato che l’obesità si può combattere anche per mezzo della stimolazione del cervello dall’esterno, in modo del tutto indolore e non invasivo: tale stimolazione ridurrebbe la voglia di cibo ripristinando una corretta sensazione di gratificazione offerta dal mangiare, aiutando a tenere sotto controllo ...

Sentire di pancia : l'asse intestino-Cervello e la dieta per la flora batterica : A lungo bistrattato e negletto , anche per pudori esagerati , , l'intestino oggi è riconosciuto anche dalla scienza come il secondo cervello , non a caso ospita la più grande concentrazione di ...

Tecnologia : una sonda dallo spessore di un capello può aiutare a combattere i tumori e gli effetti delle droghe sul Cervello : I ricercatori dell’University of Adelaide hanno inventato la prima sonda a fibra ottica del mondo che può misurare la temperatura corporea e guardare all’interno del corpo umano allo stesso tempo. La sonda può aiutare i ricercatori a trovare migliori trattamenti per prevenire il surriscaldamento del cervello indotto dalle droghe e perfezionare i trattamenti termici contro i tumori. La Dott.ssa Jiawen Li, ricercatrice dell’University of Adelaide, ...

Cervello - l'ultima frontiera della donazione degli organi : quali malattie si vogliono combattere : Chi di voi donerebbe il proprio Cervello, una volta morti, per aiutare la ricerca sulla demenza? Chi di voi autorizzerebbe il prelievo dell' organo principe dalla vostra testa il giorno dopo la vostra dipartita, firmando il consenso informato nel testamento biologico? E quanti di voi lo regalerebber