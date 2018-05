Centinaio | Voto in estate? No Esiste maggioranza

blogo

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Si fa veramente fatica a seguire la cronaca politica di questi giorni senza restare spiazzati. Questa mattina Salvini ha bocciato seccamente l'ipotesi di una "riapertura" proposta da Di Maio, pronto a tornare a lavorare con Mattarella per riuscire a far partire il Governo giallo-verde. Il leader della Lega ha commentato con stupore l'idea del leader pentastellato: "Di Maio riapre? A chi? A che cosa? Non è che siamo al mercato".Il parere di Salvini, però, contrasta con quello di Gian Marcoche questa mattina è stato ospite ad Agorà su Rai Tre. Il capogruppo leghista ha bocciato l'ipotesi di un ritorno imminente alle urne, ricordando cheunaparlamentare: "È utile tornare ald’? Assolutamente no. Ed è proprio per questo che noi stiamo continuando a dire che noi siamo disponibili ad andare al governo"., dunque, parlando a nome del suo ...