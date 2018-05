C' è uno Stato europeo che a breve cambierà nome | l' accordo è vicino

Governo - Renzi : “Di Maio? Ci vuole uno specialista bravo per capirlo. Siamo passati da colpo di Stato a colpo di sole” : “M5S? E’ un agglomerato di dirigenti incomprensibili che sono privi di una visione del Paese e che si limitano a perseguire i propri interessi. Ci vuole uno specialista bravo per capire cosa ha in testa Di Maio, che andrebbe steso su un lettino”. E’ uno dei passaggi del duro j’accuse del senatore Pd, Matteo Renzi, contro i 5 Stelle e la nuova posizione di Luigi Di Maio. Ospite di Otto e Mezzo, su La7, l’ex ...

Elezioni Messina - elenco scrutatori : nomi di chi è stato preso/ Oltre 8mila domande : uno su 7 ce l'ha fatta : Elezioni Messina, elenco scrutatori: nomi di chi è stato preso. Oltre 8mila domande, un esercito di candidati: uno su 7 ce l'ha fatta. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:32:00 GMT)

F1 - Hamilton sulla scia di Raikkonen : “nessuno ha spinto là davanti - è stato un Gran Premio noioso” : Lewis Hamilton ha analizzato il risultato del Gp di Monaco, sottolineando come si sia trattato di una gara abbastanza noiosa Un terzo posto utile per mantenere un buon margine di vantaggio su Sebastian Vettel nella classifica piloti, mettendo alle spalle la gara più complicata del Mondiale. Lewis Hamilton va via da Montecarlo con la consapevolezza di aver fatto il massimo, ottenendo un podio oltre il quale non sarebbe potuto andare. Photo4 / ...

Terni - rissa e bottigliate in pieno centro : Arrestato uno straniero : Terni " rissa di prima mattina in pieno centro, venerdì 25 maggio. La lite furibonda lite è scoppiata fra alcuni stranieri, un 19enne guineano che ha aggredito armato di forbici un 21enne del Gambia ...

Aggredisce impiegati e carabinieri e ne ferisce uno. Arrestato - ma è già libero : Pugni, sangue, panico. Le sirene delle volanti. Secondi di pura follia che si sarebbero potuti trasformare in dramma. La sentenza del tribunale di Frosinone ha poi fatto il resto: Arrestato, ...

Edward Luttwak - la profezia dell'economista e l'ombra nera della miseria : 'Italia - uno Stato fallito' : ... 'Il rischio, visto fuori dall'Italia, è che ci sarà uno Stato fallito, perché si propone di aumentare le spese e non di ridurle, invece di fare progetti per rilanciare economia' #dimartedì pic.

‘Ndrangheta - massoneria e l’ex premier libanese : “uno Stato parallelo dietro le latitanze gemelle di Dell’Utri e Matacena” : Esiste uno “Stato parallelo”, una sorta di “superassociazione” dove la ‘Ndrangheta si colloca “al pari di altri componenti di un sistema politico-economico pantagruelico e deviato”. E che lega le latitanze di Marcello Dell’Utri e Amedeo Matacena, entrambi condannati in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. A ricostruirlo è la Direzione investigativa antimafia, in un’informativa finita agli atti del ...

“Lo hanno arrestato dopo le nozze”. Bomba-scandalo sul Royal Wedding. A finire ‘a braccetto’ della polizia è uno della famiglia. Che roba… : Quella di Meghan Markle è una famiglia quantomeno particolare. I rapporti, proprio come quelli di tantissime altre famiglie, sono alquanto logorati e i “personaggi” di questo albero esteso genealogico, sono molteplici. Tanti si sono resi protagonisti nel corso di questi ultimi mesi: in primis il padre della bella Meghan, figura controversa non presente alle nozze della figlia, l’ex marito e ora anche un nipote. Insomma i ...

Contratto di governo - Zagrebelsky : “È patto per il potere. Sulla sicurezza emerge uno Stato spietato con deboli e diversi” : Da una parte c’è il voto del 4 marzo che “ha detto una cosa semplice e una difficile. Quella semplice è un desiderio di rottura; quella difficile è il compito ricostruttivo“. Dall’altra ci sono i poteri di Sergio Marttarella che “teoricamente potrebbe respingere le proposte fattegli. Ma, se lo immagina il caos che ne deriverebbe?”. Sono gli scenari disegnati da Gustavo Zagrebelsky in un’intervista al ...

Omicidio Sorianello - arrestato il cugino di Bruno Lazzaro : Omicidio Sorianello – Ultime notizie per la morte di Bruno Lazzaro, il giovane ritrovato morto lo scorso 4 marzo. le modalità del delitto hanno subito spinto gli inquirenti ad indagare in ambito familiare, soprattutto per via del collegamento fra la famiglia della vittima e il clan degli Emanuele, attivo nella zona. arrestato in queste ultime ore il cugino di Bruno Lazzaro, Gaetano Muller: il 19enne potrebbe essere l’esecutore ...

Sparatoria in una scuola superiore in Texas : «Almeno 8 morti». Arrestato attentatore - è uno studente. Fermato un altro sospetto diretta : Ancora strage in una scuola negli Stati Uniti. Ci sarebbero tra gli 8 ei 10 morti nella Sparatoria avvenuta oggi a Santa Fe, a circa 50 km da Houston, in Texas. Due persone sono state fermate dalla...

Sparatoria in una scuola superiore in Texas : «Almeno 8 morti». Arrestato attentatore - è uno studente diretta : Almeno otto persone sono morte nella Sparatoria al liceo di Santa Fe, in Texas. Lo ha riferito l'emittente televisiva ABC13, citando fonti di polizia. L'autore dovrebbe essere uno...

Toldo si inchina a Buffon : «È un'icona. Nessuno è stato continuo come lui» : Tramite una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Francesco Toldo ha elogiato il suo ex collega ed avversario Gigi Buffon

Cosa è lo spread di uno stato? : In questa giornata i principali quotidiani parlando di spread, (spread italiano in rialzo) ma prima di parlare dell'aumento dello stesso andiamo a vedere di Cosa si tratta. Cosa è lo spread? In termini rudimentali lo spread è una differenza, la parola viene dall'inglese e tradotta significa "ampiezza", infatti si tratta dell'ampiezza della differenza del rendimento di un paese da quello della Germania. Ma perché proprio la Germania? Si tratta ...