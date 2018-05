C’è una mosca sulla pizza | esperto di arti marziali sfascia il locale e picchia due agenti

Governo - Renzi : “Se passava referendum 4 dicembre - questo casino non c’era. Ora darò una mano a Pd - ma da dietro” : “Sergio Mattarella? Ha una pazienza straordinaria con questi. Se avesse avuto un po’ meno pazienza, avrebbe chiamato il 118. Io penso che neanche il mago Otelma possa prevedere quei due (Salvini e Di Maio, ndr)”. Così a Otto e Mezzo, su La7, si pronuncia il senatore Pd, Matteo Renzi, che aggiunge: “Il M5s mi ha sempre insultato dicendo “premier non eletto da nessuno” e poi hanno proposto Giuseppe Conte come ...

Una vacanza sul Lago di Como come George Clooney? C’è Villa Luce : Il Lago di Como, lo sappiamo, era famoso ben prima del 2011, quando George Clooney comprò una Villa sulle sue sponde e fece diventare il Lario il suo posto di vacanza. Lo era dal tempo dei romani, lo era nell’Ottocento. E famoso o meno che fosse, che il Lago di Como sia ammaliante è un fatto. Lo è per una geografia sorprendente di montagne verdi che toccano e superano i mille metri a strapiombo su uno specchio di acqua che riflette il ...

Lo spread fa paura - per M5S e Lega si può riaprire al governo giallo-verde : “Una maggioranza in Parlamento C’è” : E’ una notizia che potrebbe avere dell’incredibile, ma il M5S sta spingendo per riaprire i giochi a un governo politico con la Lega. La speculazione di queste ore fa paura. Lo spread che ha sfondato il tetto di 300 punti avrebbe annullato l’effetto tranquillizzante che il presidente Sergio Mattarella cercava attraverso l’incarico all’economista Car...

Del Debbio e Giordano : “Megafoni di Salvini? C’è malcontento. Una fetta di paese ha preferito chiudere gli occhi” : “L’Italia che i cittadini avevano scelto non c’è l’avremo”. Lo dichiara Paolo Del Debbio a margine, dell’incontro all’università Iulm di Milano ‘Dove va l’Italia?’, in merito all’attuale situazione politica. “Si troveranno un governicchio tecnico. Salvini vuole ricandidare Savona? Uno potrà candidare un po’ chi vuole. Io lo conosco bene è un grandissimo studioso e non ha fatto niente di che. Mi aspettavo il veto di Mattarella ma non lo ...

C’è stata una sparatoria a Liegi - in Belgio : sono morti due poliziotti e un passante - l’uomo che ha sparato è stato ucciso : C’è stata una sparatoria a Liegi, in Belgio: due agenti di polizia e un passante sono stati uccisi. Altri due poliziotti sono rimasti feriti. La persona che ha sparato – e di cui per ora non ci sono notizie – The post C’è stata una sparatoria a Liegi, in Belgio: sono morti due poliziotti e un passante, l’uomo che ha sparato è stato ucciso appeared first on Il Post.

“C’è una bomba a bordo” : caos sull’aereo - 10 feriti : Un aereo della compagnia aerea indonesiana Lion Air stava per decollare ieri notte dall’aeroporto dell’isola del Borneo quando un 26enne ha detto ad un assistente di volo che sul velivolo c’era una bomba, ha spiegato la polizia. Almeno dieci passeggeri sono rimasti feriti (8 con fratture e 2 con ferite più lievi) a causa del caos creato dalla notizia, poi rivelatasi falsa. Un passeggero ha rotto i finestrini delle uscite di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 maggio : In Parlamento non C’è possibilità che l’economista ottenga una fiducia e non arriverà alla legge finanziaria : Il risultato Nessuna data per il voto “Decide il Parlamento” Che succede? – Il governo Cottarelli nascerà morto e il Quirinale rimanda ai gialloverdi la palla: “Volendo, si può andare alle urne anche ad agosto” di Fabrizio d’Esposito A mia!? di Marco Travaglio Ma perché Mattarella l’ha Fatto? Se davvero voleva agevolare il tanto auspicato governo politico, per parlamentarizzare e costituzionalizzare le due forze “antisistema” uscite ...

Inter - Thohir ammette : “C’è una clausola nel contratto di Icardi - ma non per tutti…” : Erick Thohir ha parlato della clausola presente nel contratto di Icardi, ancora il rinnovo auspicato non è stato concretizzato Erick Thohir è ancora in carica come presidente dell’Inter, mantenendo le quote minoritarie della società nerazzurra. Thohir, parlando agli indonesiani di Top Skor, ha affrontato l’argomento calciomercato, in relazione sopratutto a Mauro Icardi. Il capitano vivrà una calda estate di trattative, richiesto da ...

Royal Wedding : nella storia inglese - C’è stato un altro Duca del Sussex che sposò una donna più grande : Ma lei non venne mai accettata a corte The post Royal Wedding: nella storia inglese, c’è stato un altro Duca del Sussex che sposò una donna più grande appeared first on News Mtv Italia.

“Meghan - C’è un problema”. Royal wedding - l’accusa è clamorosa. Una voce pensare che pensare male… : Il 19 maggio 2018 Meghan Markle ha sposato il principe Harry d’Inghilterra. Nei giorni precedenti e nei giorni a seguire non si è parlato d’altro che di quel matrimonio che è senza dubbio il matrimonio dell’anno. La Markle, dopo le nozze, ha ricevuto il titolo di Duchessa del Sussex mentre Harry è diventato il Duca del Sussex. Il titolo nobiliare è il dono che la regina ha fatto agli sposi. Subito dopo il Royal wedding, la Markle è apparsa già ...

C’era una volta Roma … Il Mausoleo Adriano : Ci troviamo sulla riva destra del Tevere, nel rione di Borgo ad ammirare lo splendido Castel Sant’Angelo. La costruzione risale al 125 d.C. per opera dell’imperatore Adriano, il grande imperatore amante della filosofia e dell’arte, erede del fasto delle monarchie orientali. Nel corso della sua lunga vita, il Mausoleo rivestì diversi ruoli, da sepolcro a fortezza, da luogo di detenzione a sontuosa residenza papale. La base del monumento è di ...

Giro d’Italia 2018 : Chris Froome fa sua la Tripla Corona. Il settimo a riuscirci - eguagliati Nibali e Contador. Ma C’è una Vuelta in bilico : Chris Froome entra ufficialmente tra i Magnifici Sette. Ora c’è anche il nome del britannico nel gruppo degli uomini capaci di vincere per almeno una volta in carriera le tre grandi corse a tappe. Il keniano bianco è riuscito nell’impresa conquistando il Giro d’Italia 2018 e completando così la Tripla Corona dopo essersi imposto al Tour de France per quattro volte (2013, 2015, 2016, 2017) e alla Vuelta di Spagna per una volta ...

Giro d’Italia 2018 : la resa di Fabio Aru. Dimenticare una corsa stregata e ripartire : C’è la Vuelta all’orizzonte - ma il Tour… : Il Giro d’Italia di Fabio Aru non è finito come ci si attendeva. E il primo ad immaginarsi a Roma, magari sul podio e magari vestito di un sogno rosa, era proprio lui. Oggi sul Colle del Lys il sardo ha alzato bandiera bianca e si è ritirato da una corsa che l’ha visto in difficoltà sin dai primi arrivi in salita fino all’autentico tracollo di Sappada, dove è uscito da una classifica che però sembrava già compromessa. Se nelle ...