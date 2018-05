C' è una mosca nella pizza | campione di arti marziali sfascia la pizzeria e picchia i

Scherma - Coppa del Mondo : Luca Curatoli trova in Mosca una seconda casa - ma è l’unico lampo azzurro del weekend : Un lampo azzurro in un weekend sottotono per la Scherma italiana. Quella luce arriva da Mosca, ormai diventata una seconda casa per Luca Curatoli. Nella capitale russa lo sciabolatore napoletano aveva centrato la sua prima vittoria in carriera, ma questa volta si è dovuto “accontentare” del secondo posto. Un risultato sicuramente ottimo per il campano, al suo secondo podio stagionale, confermandosi il numero uno d’Italia nella ...

Porsche Carrera Cup Italia - Mosca vince una combattutissima gara 1 a Imola : Le due gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.CarreracupItalia.it . Tornando alla gara 1 di sabato, allo spegnimento dei semafori Bertonelli , Dinamic Motorsport -...

Maltempo Russia - devastante tempesta a Mosca : una donna morta e 12 feriti : 12 persone ferite e almeno una donna morta. E’ questo il bilancio delle tempesta che si è abbattuta oggi su Mosca. A renderlo noto il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, attraverso Twitter. “Secondo le informazioni verificate, il numero di persone ferite nell’uragano è salito a dodici“, ha scritto, spiegando che “i medici non sono riusciti a salvare una ragazza che era in condizioni ...

Tempesta su Mosca - morta una ragazza e ferite almeno 12 persone : Una ragazza è morta e almeno 12 altre persone sono rimaste ferite a causa di una Tempesta abbattutasi su Mosca. A darne notizia è stato il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, su Twitter, ...

Maltempo : tempesta a Mosca - una ragazza morta e 12 feriti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Allarme Usa e Gb - in atto una cyber-offensiva di Mosca : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Allarme Usa e Gb : in atto una cyber-offensiva di Mosca : Washington e Londra lanciano un nuovo Allarme sugli hacker russi. In un documento congiunto i due governi accusano Mosca di aver scatenato un'offensiva senza precedenti contro l'Occidente, prendendo ...

Mosca chiede all'Onu una riunione d'emergenza sulla Siria. Colloquio Trump-May : "Attacchi chimici non devono restare impuniti" : Nuovo giorno decisivo per capire come si evolverà la crisi siriana, su cui incombe l'annunciata - ma non ancora decisa - risposta militare americana al sospetto attacco chimico a Douma. L'ambasciatore russo all'Onu, Vassily Nebenzia, ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza sulla Siria. Secondo quanto riferito dal diplomatico di Mosca ai cronisti, al termine di una riunione a porte chiuse del Consiglio, occorre ...

Siria : Mosca - nessuna traccia di un attacco chimico : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Missili su una basa militare siriana. Mosca accusa Israele : Un aeroporto militare siriano nella provincia di Homs, noto come base T4, posto a circa 100 km a nord di Damasco, è stato colpito all'alba da un lancio di Missili. La tv siriana ha riportato le testimonianze di alcuni civili che hanno parlato di potenti esplosioni. Subito si è pensato ad una ritorsione americana dopo la strage di ieri a Douma, dove sono morte almeno 100 persone, tra cui donne e bambini.Il governo di Damasco ha poi accusato ...

Siria - almeno 70 civili uccisi a Douma Medico : “una bomba al cloro sulla città”. Usa contro Mosca : “Ha responsabilità” : È di almeno 70 vittime civili il bilancio di un attacco lanciato venerdì dalle truppe governative Siriane verso la città di Douma, ultima roccaforte dei combattenti ribelli nella Ghouta orientale, a soli 10 km da Damasco, dove negli ultimi 30 giorni hanno perso la vita più di 1.500 persone. I servizi di assistenza medica, tra cui Medical Care and Relief Organizations, accusano il regime di Damasco di aver utilizzato armi chimiche. Il portavoce ...

Amici - Rita dalla Chiesa ricorda emozionata Frizzi : "Lui una mosca bianca nel nostro mondo" : In apertura dell'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, Rita dalla Chiesa ha voluto ricordare Fabrizio Frizzi scomparso il 26 marzo scorso."Fabrizio è stata una mosca bianca nel nostro mondo, l"ho sempre chiamato 'ufficiale e gentiluomo'. Ufficiale per la correttezza nel rapportarsi con gli altri, nel rispetto che aveva verso chiunque. Ha avuto dei momenti di caduta professionale, ma grande umiltà nel ricominciare. Non ha mai parlato male ...

Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi ad Amici/ "In tv era una mosca bianca" - il pubblico apprezza : Rita Dalla Chiesa ricorda Fabrizio Frizzi ad Amici 2018: la giornalista e conduttrice rompe il silenzio, per la prima volta in tv, omaggiando l'ex marito scomparso.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 20:10:00 GMT)