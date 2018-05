C' è ancora tempo per governo politico Quirinale | non forzare i tempi

GOVERNO ULTIME NOTIZIE/ Cottarelli-Mattarella : ancora tempo per maggioranza politica Lega-M5s : GOVERNO ULTIME NOTIZIE, diretta live: Cottarelli attende "maggioranza politica": Sergio Mattarella ci ripensa su Lega-M5s? Le possibili date per le elezioni e tutti gli scenari aperti(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 18:45:00 GMT)

M5S e Lega ancora bloccati dai veti incrociati. Il Colle : più tempo per un governo politico : Luigi Di Maio rientra a Montecitorio dopo un colloquio con il Capo dello Stato al Quirinale. Salvini chiude all’ipotesi di un governo politico con un ministro dell’Economia diverso da Savona ma potrebbe puntare a una “non sfiducia tecnica” all’esecutivo targato Cottarelli...

Cottarelli al Colle dopo Di Maio : ancora tempo per governo politico. Salvini : la squadra non cambi : L'ipotesi governo politico resta in campo: Mattarella e Cottarelli hanno deciso di non forzare i tempi e per questo, dopo che il Capo dello Stato nel pomeriggio ha incontrato Di Maio, il...

Maltempo : in Veneto ancora stato di attenzione per temporali : Venezia, 30 mag. (AdnKronos) - Il Veneto è ancora interessato da condizioni di instabilità. Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha confermato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle ore 14.00 di oggi alla o

Allerta Meteo Veneto : ancora stato di attenzione per temporali : Il Veneto è ancora interessato da condizioni di instabilità. Sulla base delle previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha confermato lo stato di attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle ore 14.00 di oggi alla ore 8.00 di dopodomani, in quasi tutti i bacini idrografici, esclusi quelli del Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (Vene-F) e del Livenza, Lemene e Tagliamento ...

ancora forti temporali al Nord entro la notte : Rischio di forti temporali al Nord Una vasta depressione in quota tra Spagna e Francia meridionale richiama verso l’Italia settentrionale umide correnti meridionali a tratti instabili. Le regioni centro meridionali, invece, sono interessate da un modesto promontorio anticiclonico di matrice afro-mediterranea. Nessuna variazione significativa attesa per domani, martedì. Torniamo a parlare della giornata odierna che […]

Maltempo - ancora piogge al Nord fino a metà settimana - : Dopo un weekend dal clima estivo, al Nord sono arrivati i primi forti rovesci e temporali. Una situazione che si protrarrà almeno fino a mercoledì 30 maggio. Condizioni meteo migliori al Sud. LE ...

Renzi : “Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio Italia. Fermatevi - siete ancora in tempo” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi commenta il fallimento del governo M5s-Lega e attacca: "Di Maio e Salvini hanno preso in ostaggio l'Italia da tre mesi. A loro non interessa cambiare l'Italia, ma vivere un conflitto permanente contro tutto e contro tutti, persino contro il Capo dello Stato. Sulle Istituzioni non si scherza: Fermatevi, siete ancora in tempo".Continua a leggere

Maltempo - ancora temporali al nord : ANSA, - ROMA, 27 MAG - L'ampia depressione atlantica che sta investendo anche il Mar Mediterraneo occidentale sino all'entroterra magrebino, continua ad indirizzare flussi umidi ed instabili verso le ...

F1 - GP Monaco 2018 : Ferrari - il tempo è già scaduto. Vietato sbagliare ancora - Hamilton è già in fuga nel Mondiale : Il Circus della Formula Uno si ritrova per il sesto appuntamento iridato, sul circuito cittadino di Montecarlo, per il round più glamour dell’anno. Dopo la gara dominata dalla Mercedes, la Ferrari vuol riscattarsi, essendo costretta ad inseguire. Nonostante l’inizio del Mondiale sia stato di marca “Rossa“, dal punto di vista della velocità, la scuderia di Maranello deve recuperare nei confronti dei rivali di Brackley: ...

Maltempo Sri Lanka : è ancora emergenza monsone - 9 morti : Continua in Sri Lanka l’emergenza causata dalla insolita intensità del monsone sud-occidentale che fino ad oggi ha causato inondazioni, danni, la morte di almeno nove persone in dieci distretti e creato gravi disagi a 68.000 persone. Lo riferisce il portale di notizie NewsFirst. Il Maltempo imperversa sulle province nord-occidentali, centrali, occidentali e meridionali, costringendo la Protezione civile ad intervenire per salvare persone ...