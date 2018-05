Castello di Gropparello PC | ogni sabato cene romantiche | banchetti in costume e visite

meteoweb.eu

(Di mercoledì 30 maggio 2018) Non sono solo il fascino della storia e il desiderio di imparare qualcosa dalle antiche mura a riempire la lista dei motivi per raggiungere ildi, quando le giornate cominciano ad allungarsi e il clima in città diventa inaffrontabile. Oltre alla vocazione – per così dire didattica – il maniero sulle colline piacentine, a pochi chilometri dall’uscita di Fiorenzuola d’Arda, nutre la segreta aspirazione a essere un luogo dove trascorrere delle serate lontano dal caos e dall’afa, in una cornice grandiosa ma allo stesso tempo delicata e romantica, perfetta per i Notturni Stellati in programma nell’arco di tutta l’estate. Tutti i sabati, dal 16 giugno al 25 agosto 2018, nel giardino della Masseria deldisi entra in un’atmosfera magica con luci soffuse e ondeggianti delle candele, pergolati di rose e di uva, sentieri che passano tra roseti ...