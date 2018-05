: #UltimOra #Usa Casa Bianca: monitoriamo gli sviluppi della politica italiana. L'Italia resta tra gli alleati più st… - tg2rai : #UltimOra #Usa Casa Bianca: monitoriamo gli sviluppi della politica italiana. L'Italia resta tra gli alleati più st… - TgLa7 : #NordCorea, Casa Bianca: Pompeo incontra vice di Kim in settimana a NY - Agenzia_Ansa : Governo, Casa Bianca: teniamo d'occhio molto da vicino la situazione italiana -

Laè concentrata "sulla stabilità dell'economia nel lungo periodo" in. Lo ha detto la portavoce Sarah Sanders, rispondendo alle domande sulle incertezze politichene e la conseguente reazione dei mercati, segnalando come gli Usa monitorano la situazione a Roma le Borse mondiali.Gòli Usa "vigilano su ciò che sta succedendo in Europa" ha assicurato la Sanders senza però rilasciare commenti in relazione alla posizione di Washington sull'ipotesi di uscita dell'dall'Eurozona.(Di mercoledì 30 maggio 2018)