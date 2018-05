Carrara | strage di anatre lungo il corso d’acqua | “Tranciate dai tosaerba”

fanpage

: RT @qn_lanazione: Strage di anatre per tagliare l'erba lungo il corso d'acqua #Massa #Carrara - TuttoQuaNews : RT @qn_lanazione: Strage di anatre per tagliare l'erba lungo il corso d'acqua #Massa #Carrara - CHICCAG80 : Strage di anatre per tagliare l'erba lungo il corso d'acqua - La Nazione - GingerJCB : RT @qn_lanazione: Strage di anatre per tagliare l'erba lungo il corso d'acqua #Massa #Carrara -

(Di mercoledì 30 maggio 2018) La denuncia di una volontaria di Sos randagi: “C’era il corpo di un’anatra completamente squarciato dalle lame del tagliaerba. Aveva il cranio spaccato e giaceva in terra in una pozza di sangue”. Il Consorzio di bonifica Toscana nord: “Massima attenzione per la fauna, ma prima viene la prevenzione del rischio idraulico”.