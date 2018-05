Carlo Cracco torna in cucina | presenze ridotte in Tv

I Retroscena di Blogo : Rai2 si da alla cucina (ma senza Carlo Cracco) : Nasce -anche- fra i bollori delle pentole sui fornelli la Rai2 prossima ventura. Mentre uno dei titoli storici della seconda rete della Tv di Stato viene riproposto da Rai Play, ovvero quel Portobello che si appresta a tornare su Rai1 nel prossimo autunno, stridono le indiscrezioni su cosa l'ex Rete 2 di Massimo Fichera proverà a proporre quando le foglie cadranno dalle piante e -forse- nuovi inquilini si saranno insediati sulle poltrone di ...

Carlo Cracco cucina contro il cancro al seno per la cena di beneficenza di Eurama : Carlo Cracco cucinerà per Eurama, l'Associazione internazionale per la lotta del tumore al seno fondata da Umberto Veronesi. Una cena di beneficenza, quella del 31 maggio prossimo presso Garage Italia di Milano, che si propone di portare l'attenzione sulla patologia e, soprattutto, sulla prevenzione. In quest'occasione, alla presenza dello chef Carlo Cracco, si parlerà anche di alimentazione come forma di prevenzione della ...

Carlo Cracco e la pizza della discordia : ecco la parola definitva : ... il tutto era prevedibile, visto che lo chef veneto ha osato rivisitare uno dei piatti tipici della cucina napoletana e orgoglio italiano in tutto il mondo. In effetti la pizza di Cracco si presenta ...

Cracco Confidential : un Carlo umano - troppo umano in un docufilm celebrativo assolutamente inutile : Cracco Confidential E’ un altro Carlo Cracco quello mostrato dal Nove nello speciale Cracco Confidential. Uno alquanto lontano da colui che il pubblico ha imparato a conoscere, lontano da quei silenzi e quelle faccette che ne hanno fatto un personaggio, quasi teatrale. E’ una persona, con il suo lavoro quotidiano e i suoi progetti, la famiglia, i desideri, le manie, i ricordi. Il docufilm di Discovery è la celebrazione del suo ...

Cracco Confidential : un Carlo umano - troppo umano : Cracco Confidential E’ un altro Carlo Cracco quello mostrato dal Nove nello speciale Cracco Confidential. Uno alquanto lontano da colui che il pubblico ha imparato a conoscere, lontano da quei silenzi e quelle faccette che ne hanno fatto un personaggio, quasi teatrale. E’ una persona, con il suo lavoro quotidiano e i suoi progetti, la famiglia, i desideri, le manie, i ricordi. Il docufilm di Discovery è la celebrazione del suo ...

Carlo Cracco si confessa : «Ho perduto una stella ma trovato un ristorante» : MILANO - Un affitto stellare per entrare nel cosiddetto salotto dei milanesi, una ristrutturazione da far tremare i polsi «perché se fosse stata un'impresa facile, mica me la...

Carlo Cracco si confessa : «Ho perduto una stella ma trovato un ristorante» : MILANO - Un affitto stellare per entrare nel cosiddetto salotto dei milanesi, una ristrutturazione da far tremare i polsi 'perché se fosse stata un'impresa facile, mica me la davano', un sogno ...

Carlo Cracco si confessa : «Così ho coronato il mio sogno» : Un ritorno alla cucina, dalla quale tutto è cominciato. Carlo Cracco, una casacca bianca preferita agli abiti griffati, racconta l’anno passato come un’esperienza catartica. Una piccola epifania che gli ha permesso di strappare la maschera, rivelandosi per quel che è. «Nell’ultimo anno, è successo di tutto», spiega lo chef vicentino, «Ho detto addio alle persone che amavo, accettato nuove sfide. Ho chiuso una pagina della mia vita per aprirne ...

C'è posta per te | Diretta 31 marzo 2018 | Ultima puntata | Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo : [live_placement] prosegui la letturaC'è posta per te | Diretta 31 marzo 2018 | Ultima puntata | Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo pubblicato su TVBlog.it 31 marzo 2018 23:53.

C'è Posta per Te : stasera ospiti Gerry Scotti - Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo : Ultimo appuntamento con il people show di Maria De Filippi. In arrivo l'amato Gerry e due tra i più amati chef stellati della tv.

Carlo CRACCO/ Barbieri : “È un grandissimo chef e un'artista - può fare quello che vuole" (C’è Posta per Te) : CARLO CRACCO a C’è Posta per te insieme a Antonino Cannavacciuolo per una sorpresa speciale. Lo chef stellato in contrasto con il Comune di Milano a causa della concessione della Galleria.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 08:57:00 GMT)

C’è posta per te/ Le storie - diretta e ospiti : Gerry Scotti - Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo (30 Marzo) : C'è posta per te, storie, diretta e ospiti: Gerry Scotti, Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo protagonisti dell'ultima puntata del programma di Maria De Filippi.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 07:02:00 GMT)

Gerry Scotti - Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo a C’è Posta per Te : Sabato 31 marzo, in prima serata su Canale 5, ultimo imperdibile appuntamento della stagione con “C’è Posta per Te” il people show ideato e condotto da Maria De Filippi che da oltre venti edizioni appassiona milioni di telespettatori. Questa settimana la Posta coinvolge in due storie a sorpresa tre beniamini del pubblico: Gerry Scotti, amatissimo conduttore e mattatore della tv e gli chef stellati Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo. In ...

Gerry Scotti - Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo a C’è Posta per Te : Sabato 31 marzo, in prima serata su Canale 5, ultimo imperdibile appuntamento della stagione con “C’è Posta per Te” il people show ideato e condotto da Maria De Filippi che da oltre venti edizioni appassiona milioni di telespettatori. Questa settimana la Posta coinvolge in due storie a sorpresa tre beniamini del pubblico: Gerry Scotti, amatissimo conduttore e mattatore della tv e gli chef stellati Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo. In ...