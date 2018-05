Carl Brave | «Notti Brave» è una «Fotografia» del pop che cambia

Carl Brave domina la hit parade con le sue 'Notti Brave''' : Per la seconda settimana consecutiva è ancora il rap di Carl Brave, nome d'arte di Carlo Luigi Coraggio, a dominare con il suo album Notti Brave, la hit parade degli album più venduti della settimana, ...

Tanto rap in classifica Fimi del 18 maggio - da Carl Brave alla raccolta di J-Ax alla Dark Polo Gang : Il genere rap e trap continua ad imperversare anche nella classifica Fimi del 18 maggio: debutta al primo posto Carl Brave, il cantautore che ha recentemente coronato il sogno di duettare con Fabri Fibra in un featuring a tre voci con Francesca Michielin, Fotografia, già pronto a trasformarsi in un tormentone estivo. Dopo essersi imposto all'attenzione della critica e del pubblico con Polaroid inciso insieme a Franco126, Carl Brave ha ...

Carl Brave conquista le classifiche con il suo ‘Notti Brave’ : “Il mio sogno? Diventare come Vasco non sarebbe male” : Un anno fa erano precipitati come dal nulla sulla scena musicale italiana. Una meteora? A guardali oggi si direbbe di no. I sanpietrini, le birre Peroni, i tramonti di Roma. Carl Brave X Franco 126 si erano proposti come qualcosa di nuovo ed estremamente interessante e il loro primo album, Polaroid, aveva stupito la critica e gli ascoltatori. E poi? Poi, sold out in tutta Italia e record di streaming e views. Un anno dopo, Carl Brave ha ...

Il video di Fotografia di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra in versione Simpsons sul Tevere : Disponibile su Youtube il video di Fotografia di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra, il nuovo singolo estratto dall'album Notti Brave. Rilasciato venerdì 11 maggio insieme all'album di inediti ricco di collaborazioni, Fotografia è un brano fresco e particolarmente orecchiabile, con un mix di suoni tra il pop di Francesca Michielin e il rap di Fabri Fibra e Carl Brave. Il testo è stato scritto in collaborazione dai tre artisti, ...

Carl Brave - la recensione di "NOTTI BRAVE" : ... che da parte sua mette le mani in avanti e dice che questo è un album più da produttore che da cantautore, che voleva solamente provare a far entrare nel suo mondo persone che di solito frequentano ...

Audio e testo Fotografia di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra dall’album Notti Brave : Fotografia di Carl Brave con Francesca Michielin e Fabri Fibra è disponibile in digital download e in rotazione radiofonica da oggi, venerdì 11 maggio 2018. Il brano è estratto dall'album Notti Brave, primo progetto discografico di Carl Brave da solista in uscita oggi. Fotografia è il primo singolo estratto dal disco e vede la partecipazione d'eccezione di Fabri Fibra e Francesca Michielin. La produzione è di Carl Brave. I due ospiti, ...

Carl Brave - esordio da solista con “Notti Brave” : ROMA – Dopo il successo di POLAROID, certificato disco d’oro e dichiarato disco dell’anno del 2017 da Rolling Stone, Carl Brave torna con “Notti Brave” il suo primo progetto da solista. Un titolo che è già una dichiarazione di intenti, che gioca con il nome dello stesso produttore e songwriter romano e che vive di […]