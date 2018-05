Carcere per chi aiuta i migranti illegali L' ultima mossa di Orban

Liegi - “killer non era radicalizzato - ma in Carcere dal 2003”. Uscito con il 14esimo permesso premio : Non era schedato come radicalizzato – a differenza di quanto ipotizzato in un primo momento – ma l’uomo che il 29 maggio ha seminato il terrore in centro a Liegi, uccidendo tre persone e ferendone quattro, era presente in modo indiretto in tre dossier dell’intelligence. Ed era in carcere già dal 2003. Il suo nome è Benjamin Herman, sostengono gli inquirenti, ha 31 anni ed è nato nel paesino della birra trappista ...

Alba - apericena in Carcere per aiutare i bambini malati di cancro e le loro famiglie : Venerdì 8 giugno, dalle 19, l'area verde interna alla casa di reclusione "Giuseppe Montalto" di Alba, in provincia di Cuneo, ospiterà un apericena con raccolta fondi a scopo benefico per l'...

Migranti - storia di Mahmoud - scambiato per scafista : “Fuggito dalla Siria - ho passato un anno e mezzo in Carcere da innocente” : Scappato dalla Siria a vent’anni, per evitare di essere richiamato dall’esercito del regime a reprimere nel sangue le proteste popolari contro Assad che in quei mesi riempivano pacificamente le piazze, nel 2012 Mahmoud è riuscito a raggiungere il Libano e da lì prima l’Egitto e poi la Libia. Dopo tre anni di lavoro come operaio a Tripoli, il giovane Siriano è riuscito a mettere insieme i soldi necessari per il viaggio della speranza sui barconi ...

«Condizioni disumane in Carcere» - sconto di pena per il killer Luca Delfino : I giudici gli riconoscono dieci giorni di “bonus”. Lunedì scorso un detenuto ha provato a strangolarlo perché non pagava il “pizzo”

I detenuti di Guantanamo invecchiano : il superCarcere va adattato : I detenuti della prigione di Guantanamo stanno invecchiando: la Casa Bianca ha scritto al Congresso per chiedere fondi con cui adattare la struttura. “Il centro di detenzione per detenuti di alto livello sta vivendo problemi strutturali e guasti al sistema che, se non controllati, potrebbero rappresentare un rischio per le guardie e i detenuti“, ha scritto la Casa Bianca in una lettera inviata al Congresso. La prigione “non ...

'Meglio in Carcere che a casa con mia moglie'. I carabinieri lo accontentano : arrestato per evasione : FOGGIA - 'Meglio in carcere che a casa con mia moglie'. Parole di un 40enne arrestato dai carabinieri con l'accusa di evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo, allontanatosi da Foggia, è stato ...

Va in Carcere per un gelato - ma era solo ai domiciliari per aver ucciso la moglie : Ai domiciliari per l"omicidio la moglie, in carcere per aver rubato un gelato.È la folle e paradossale storia di Emiliano Frocione che nel 2014 uccise Alessandra Agostinelli con 13 coltellate: condannato a nove anni, aveva ottenuto i domiciliari da scontare in una clinica psichiatrica. Ed è proprio qui che l"uomo ha sottratto l'ennesimo dolce da un distributore automatico presente all"interno della struttura.Come ricorda il Corriera della Sera, ...

In Carcere per un disegno. Ora la pittrice curda dipinge col sangue : Zehra Dogan è una giovane artista reclusa in una prigione turca. La sua colpa? Un dipinto contro violenza e soprusi. Ora le hanno tolto pennarelli e ogni altro strumento. Ma lei non smette. E usa cibo, bevande e sangue mestruale per raccontare su fogli l’angoscia dei curdi Chi ha tradito i curdi: L'Espresso incontra Zerocalcare "

Montante trasferito in Carcere. Per il gip avrebbe cercato di inquinare le prove : Secondo la Procura di Caltanisetta avrebbe fatto entrare a casa sua persone non autorizzate per tentare di sviare le indagini - C'è un nuovo sviluppo nell'inchiesta che ha coinvolto Antonello Montante:...

Corruzione : prima notte in Carcere per Montante : Palermo, 25 mag. (AdnKronos) – prima notte in carcere per l’imprenditore Antonello Montante, l’ex Presidente degli industriali della Sicilia accusato di associazione per delinquere finalizzata alla Corruzione che ieri è stato trasferito dai domiciliari al carcere. Secondo i magistrati della Dda di Caltanissetta, Montante dai domiciliari, nella sua villa di Serradifalco (Caltanissetta), avrebbe provato a inquinare le prove ...

