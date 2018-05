Car sharing | è boom in Italia con 1 3 milioni di utenti e quasi 1 milione di vetture

Car sharing e noleggi a lungo termine - è boom. In Italia quasi un milione di auto : “La flotta di veicoli a noleggio o in sharing sulle strade Italiane ha quasi raggiunto quota 1 milione: ogni giorno per ragioni di business e turismo oltre 790.000 persone utilizzano i servizi del noleggio a lungo termine, 94.000 quelli del noleggio a breve termine e oltre 19.000 il car sharing”. È quanto emerge dal 17° rapporto redatto da Aniasa, l’ Associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità ...

Motori : utenti Car sharing 2017 a 1 - 3 mln - +21% - - 7 mln noleggi : Milano, 28 mag. , askanews, Nel 2017 le attività di car sharing hanno registrato una crescita decisamente rilevante del numero di utenti. L'aumento ha riguardato sia il numero di utenti iscritti ai ...

Car sharing - di quanti veicoli ha bisogno una città? : (foto: Getty Images) Una delle prospettive future per gli spostamenti in città guarda alla sharing mobility, ovvero i servizi di car sharing che mirano a ridurre il traffico e le emissioni di gas serra nelle aree urbane. Come i taxi di oggi, in futuro ci saranno veicoli a guida autonoma di compagnie private pronti a portarci da una parte all’altra della città per un modico prezzo. Fin qui tutto bene. Ma come faranno questa compagnie a ...

Venezia : dal primo giugno parte il Car sharing ibrido "Yuko with Toyota" : Partirà il prossimo primo giugno “YUKÕ with Toyota”, il servizio di car sharing Toyota, che mette a disposizione dei cittadini di Venezia un parco di 50 vetture tra...

Car sharing tra privati : come guadagnare con l'auto quando non la usi : Genial Move e Auting sono le prime startup italiane che fanno car sharing tra privati. La condivisione permette di guadagnare fino a 30 euro al giorno

Car sharing tra privati : come guadagnare con l’auto quando non la usi : Chiavi auto Dare la propria auto ad estranei per qualche giorno, invece che lasciarla nel box, e ottenere un compenso che alla lunga può ripagare spese fisse come l’assicurazione: è il car sharing peer to peer, tra privati. In Italia due piattaforme hanno investito su questa nuova nicchia di mercato. La prima è Auting, società bolognese in strada dal maggio 2017 e che conta oggi cinquemila utenti e quasi mille vetture. La seconda è la milanese ...

Seat eMii - Al via un nuovo progetto di Car sharing : Come preannunciato dal presidente della Seat, Luca de Meo, in occasione del lancio della concept eMii al Mobile World Congress di Barcellona dello scorso anno, nella metropoli catalana sta per iniziare un progetto pilota di car sharing, che avrà per protagonista proprio il prototipo a emissioni zero della citycar spagnola. Una sperimentazione che potrebbe presto trasformarsi in realtà, in tutta la Spagna, ma non solo: secondo le stime, ...

Nissan - veicoli elettrici e Car-sharing ecco la strategia" : L'azienda prevede vendite annue pari a un milione di veicoli elettrificati , e-POWER e EV, in tutto il mondo' entro il 2022, spiegano ancora da Nissan. 'Nel quadro più ampio del piano, l'azienda ...

Design : Brera e Buenos Aires zone più gettonate per Car sharing : Milano, 20 apr. (AdnKronos) - Eventi come la Design week trasformano Milano in una delle capitali d'Europa e la mobilità diventa un fattore chiave di successo. Un angolo di osservazione sul 'fenomeno Salone' arriva dal car sharing. Le rilevazioni di DriveNow operatore di car sharing presente a Milan

A Milano il Car sharing si pagherà col condominio : In fondo il car sharing deve servire esattamente a questo. A ricucire le periferie, come ama dire Renzo Piano. Che non parla ovviamente di condivisione delle vetture, ma di attenzione delle politiche alle città che cambiano e, troppo spesso, lasciano indietro le loro zone meno fornite di servizi. A Milano sta per accadere, come spiega La Stampa, che il servizio di minimacchine elettriche in condivisione Share’ngo si metta a disposizione di un ...

Perché il Carsharing riveste un ruolo decisivo nello sviluppo della mobilità elettrica : Car2go pubblica il Libro Bianco : Il carsharing elettrico può dare una nuova spinta a favore della diffusione dei veicoli elettrici. car2go, leader mondiale nel settore del carsharing a flusso libero, pubblica oggi un Libro Bianco che illustra le cinque principali ragioni per cui il carsharing elettrico riveste un ruolo centrale nello sviluppo della mobilità elettrica. “Il carsharing completamente elettrico rappresenta un ambiente di collaudo ottimale per le auto ...

Mobilità : parte a Milano il primo Car sharing di comunità in Europa : UPTOWN sarà il primo insediamento residenziale in Europa con un servizio privato di car sharing per i residenti che avranno a disposizione una flotta di auto elettriche a loro riservate. L’auto elettrica prescelta è il nuovo modello D2 di Share’ngo, che offre tutto quello di cui avranno bisogno i residenti ad Uptown per muoversi in città: 2 posti, 80Kmh, autonomia estesa a 180Km, brillanti e facili da guidare con ingresso libero in Area C e ...

Mobilità sostenibile : il Comune di Milano assegna a ReFeel eMobility il primo servizio di Corporate Car sharing “station based” elettrico : ReFeel eMobility, JV tra il Gruppo ReFeel e il Gruppo Building Energy, attivo nel settore del Corporate car sharing ecosostenibile, ha vinto la gara indetta dal Comune di Milano per l’assegnazione del primo “Corporate car sharing elettrico station based” presente sul territorio comunale, che ha l’obiettivo di fornire ad aziende, strutture alberghiere, campus universitari, centri direzionali e residenziali una soluzione di Mobilità flessibile ad ...

Car2Go e DriveNow insieme per un nuovo colosso del Car sharing : Pochi giorni fa abbiamo parlato di “mobilità condivisa“ e della evidente crescita che questo modello di business legato alla mobilità sta registrando anche in Italia, dove realtà come il car sharing sta conquistando l’interesse crescente di nuovi clienti con oltre 1 milione di persone che si affida ai servizi disponibili per muoversi in città. L’obiettivo della sharing mobility è quello di rivoluzionare il trasporto ...