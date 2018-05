Capitan Bonucci lascia il ritiro

Nazionale - Bonucci : “essere Capitano è una grande responsabilità” : “La maglia azzurra è una responsabilità, lo è ancora di più indossare la fascia. Lo farò con gioia, cercando di essere da esempio per i giovani”. Leonardo Bonucci si prepara al debutto da capitano dell’Italia nell’amichevole di questa sera, a San Gallo, contro l’Arabia Saudita. “Diventiamo grandi, a volte anche vecchi”, aggiunge il difensore, che per la prima volta non ha trovato in Nazionale compagni ...

Italia - Bonucci Capitano : 'Responsabilità e gioia' : TORINO - 'La maglia azzurra è una responsabilità, lo è ancora di più indossare la fascia. Lo farò con gioia, cercando di essere da esempio per i giovani'. Leonardo Bonucci si prepara al debutto da ...

Nazionale - parla il neo Capitano Bonucci : Un mondo tutto nuovo quello che si sta aprendo in Nazionale per Bonucci che nel giro di un anno ha lasciato la Juventus e ora si trova a guidare il nuovo corso di un'Italia orfana di molti giocatori ...

Italia - Bonucci : 'Che onore la fascia di Capitano' : SAN GALLO - Il dopo Buffon inizia con la fascia al braccio di Leonardo Bonucci, pronto e onorato di fronte a questa sfida. Bonucci, che effetto le fa essere ultimo reduce dei senatori? Ho una ...

Nazionale - Bonucci nuovo Capitano : arriva la prima scelta di Mancini : Nazionale, Bonucci- arriva la prima scelta di Roberto Mancini in ottica azzurra. Una scelta decisa, immediata e fondamentale in vista del futuro. Con gli addii di Buffon e De Rossi, la nuova fascia da capitano sarà affidata a Leonardo Bonucci. Questa la scelta del nuovo ct della nostra Nazionale. Sarà Bonucci il nuovo leader. SCELTE […] L'articolo Nazionale, Bonucci nuovo capitano: arriva la prima scelta di Mancini proviene da Serie A News ...

Italia - convocati Mancini Nazionale/ In lista Balotelli con 5 novità - fuori De Rossi : Bonucci Capitano : Italia, convocati Mancini: a pochi giorni dalle amichevoli contro Francia e Olanda prende corpo la nuova Nazionale. Il punto esclamativo sarà il ritorno in azzurro di Mario Balotelli. (Pubblicato il Sat, 19 May 2018 21:29:00 GMT)

Italia - convocati : Mancini chiama Balo - non c'è De Rossi. Bonucci nuovo Capitano : La Nazionale è pronta a riprendere il suo cammino e lo fa con il neo ct Roberto Mancini in panchina e con tre amichevoli a chiusura della stagione: lunedì 28 maggio a San Gallo contro l'Arabia Saudita,...

Nasce l'Italia di Mancini : Bonucci sarà il nuovo Capitano : Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo l'addio di Buffon , che ha dichiarato di non voler partecipare al match del prossimo 4 giugno contro l' Olanda , ad indossare la fascia di capitano del ...

Bonucci e la fascia di Capitano regalata a un tifoso speciale : Sabato sera, durante Milan-Verona, Leonardo Bonucci faticava a disegnare quei lunghi lanci dalle retrovie che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Ne sbaglia uno, due, tre: certo, i rossoneri vincono senza soffrire quasi nulla, ma i tifosi vorrebbero vedere anche una bella sciabolata del loro leader difensivo. Così, quando ormai l’arbitro aveva già sancito la fine dell’incontro, ecco che il centrale della nazionale estrae dal cilindro una ...